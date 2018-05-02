Kronik Akciğer Hastalığı Astım

Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan, "Yaptığımız bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın astım hastalığıyla sağlıklı yaşayabileceğini anlatıyoruz." dedi.

Arslan, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binasında "Dünya Astım Günü" dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği işbirliği ile Dünya Astım Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Arslan, toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlendiğini kaydetti.

Astım nedir?

"Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz" temalı çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Arslan, "Yaptığımız bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın astım hastalığıyla sağlıklı yaşayabileceğini anlatıyoruz. Astım akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır." dedi.

Arslan, dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğunun tahmin edilmekte olduğunu belirtti.

Türkiye'de her 12-13 erişkinden birinin çocuklarda ise 7-8 de birinin astım hastası olduğunu ve görülme sıklığının yıllar içinde giderek arttığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Özel cihazlarla verilirler. Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir."

Astım spora engel değil

Astımlı hastalarının çevresel yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabileceklerini ifade eden Arslan, astım hastalığının spor yapılmasına engel olmadığını söyledi.

Türk Toraks Derneği (TTD) Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, ise Astımlı hastaların gerekli takip ve tedavilerinin yapılarak mutlu bir hayat sürmelerini sağlayabileceklerini ifade etti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak da oyunun kurallarına göre oynayan, hastalığı hakkında bilinç kazanmış kişilerin normal hayatını yaşayabildiğini dile getirdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr.Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binası Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Tamer Kutlu, astım gibi kronik bir hastalık olan zatürre aşısının vatandaşlara ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından heyet merkezde tedavi gören hastaları ziyaret etti.