Kreşler kapandı mı? Özel anaokulları kapatıldı mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

Koronavirüs nedeniyle 30 Kasım tarihinde bir kez daha Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı sonrası yeni kararlar çıkarıldı ve bu kararların tüm ülkede yürürlüğe girmesi için bir genelge yayınlandı. Peki, kreşler kapandı mı? Anaokulları kapatıldı mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda AVM'lere sıkı denetimler, sokağa çıkma kısıtlamaları ve sınavların ertelenmesi gibi durumlar yaşandı. Peki, Kreşler kapandı mı? Anaokulları kapatıldı mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

KREŞLER KAPANDI MI?

Kreşler ve anaokulları için açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

ÖZEL ANAOKULLARI KAPANDI MI?

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, uzaktan eğitim kararı alınmış İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok il milli eğitim müdürlüğü, anaokullarında uzaktan eğitim kararı almıştı.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede de "Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi" maddesi yer aldı.

Ancak resmi kurumların yanı sıra özel kreşlerin de uzaktan eğitime geçip geçmediği net olarak belirtilmedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ANAOKULLARI HAKKINDA GENELGE

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınacağına işaret edilen genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.

KREŞLER VE ANAOKULLARI HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?



Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bursa Valiliğinden de konu ile ilgili açıklama geldi. Valilik yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. İşte açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.