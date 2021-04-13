Krep tarifi nasıl yapılır? Krep nasıl yapılır? Pankek krep tarifi nasıl yapılır? Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır?

Ramazan ayında hepimizi sahur vaktinde hem doyurucu hem de pratik ve bir o kadar lezzetli tarifler yapma hevesi sardı ki bu heves haksız da değil. Bunun için Krep tarifi nasıl yapılır? Krep nasıl yapılır? Pankek krep tarifi nasıl yapılır? Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? soruları araştırılmaya başlandı.

Kahvaltıların vazgeçilmez yemeği, tatlısından tuzlusuna tüm çeşitlerinin yapıldığı tarif, bundan sonra sahurda birbirinden farklı tarifleriyle sofranızda olacak. İsteyenin içerisine tuzlu ürünler peynir, maydanoz kattığı; isteyenin ise tatlı ürünler, bal kaymak koyduğu krep tariflerinde damakta tat bırakmaya geliyor. Krep tarifi nasıl yapılır? Krep nasıl yapılır? Pankek krep tarifi nasıl yapılır? Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar…

KREP NASIL YAPILIR?

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

2 yumurta

1 sb su

1 sb süt

1 yk sıvı yağ

1 çk tuz

6 yemek kaşığı (tepeleme) un

PÜF NOKTASI: Krep için hamur hazırlandıktan sonra daha fazla pürüzsüz olması için süzgeçten geçirilir. Ardından hamur minimum 5 dakika bekledikten sonra pişirilmeye başlanır. Krep hamuru kısık ateşte, yanmaz bir tava içinde pişirilir. İlk hamuru denemek amacıyla döktükten sonra ikinci dökülen hamur daha iyi olacaktır.

Yapılışı:

Süt ile bir su bardağı su derin bir kabın içine alınır.

Ardından 2 yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave edilir.

Biraz karıştırdıktan sonra 6 yemek kaşığı un eklenerek mikser ile karıştırmaya devam edilir. Pürüzsüz halen gelen hamur, 5 dakika dinlendirilir.

Elde edilen krep harcını, iyice yağlanan kızgın tavanın üzerine bir kepçe yardımıyla dökülür.

Tavayı hafif sallayarak harcın tavanın tüm alanına yayılması sağlanır.

Dökülen krep harçları orta ateşte, renk alana kadar iki taraflı pişirilir.

Her krep alımından sonra tava yağlanır.

Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

Soğutmadan yiyiniz.

Afiyet olsun.

PANKEK KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

10 adet krep tarifi için malzemeler şöyle;

Hamuru için;

Yarım sb toz şeker

1,5 sb süt

2 yumurta

2 yk sıvı yağ

1 p kabartma tozu

1 p vanilya

1 tutam kadar tuz

2 sb un

Pişirme için;

2 yk sıvı yağ

Üzeri için;

Bal

Yapılışı;

2 yumurta ve yarım su bardağı şeker derin bir kaba alınarak iyice karıştırılır.

Ardından, sıvı yağ ve süt ileve edilerek karıştırmaya devam edilir.

Üzerine kabartma tozu, vanilya ve un ilave edilerek hamuru çırpmaya işlemi devam edilir.

Elde edilen karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır.

Kısık ateşin üzerine tava alınır ve köşeye ayrılan sıvı yağ eklenir.

Hafif kızaran yağın içerisine ufak bir kepçe yardımıyla karışım tavaya dökülür.

Kısık ateşte pişen hamurun üzeri göz göz olan kadar pişirmeye devam edilir ve sonra arka tarafına çevrilir.

Krep harcını tamamı bitene kadar işlem devam edilir.

Servis tabağına alınan pankekin üzerine tereyağ konularak bal gezdirilir.

Serviş için pankekler hazırdır. afiyet olsun.

SÜTSÜZ KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

2 yumurta

1 sb su

1 yk sıvı yağ

1 çk tuz

6 yemek kaşığı (tepeleme) un

İsteğe göre soya sütü veya devam sütü eklenebilir.

Yapılışı:

1- Bir su bardağı su derin bir kabın içine alınır. Soya veya badem sütü kullanmayı tercih edenler suyun üzerine ekleyebilir.

2- Ardından 2 yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave edilir.

3- Biraz karıştırdıktan sonra 6 yemek kaşığı un eklenerek mikser ile karıştırmaya devam edilir. Pürüzsüz halen gelen hamur, 5 dakika dinlendirilir.

4- Elde edilen krep harcını, iyice yağlanan kızgın tavanın üzerine bir kepçe yardımıyla dökülür.

5- Tavayı hafif sallayarak harcın tavanın tüm alanına yayılması sağlanır.

6- Dökülen krep harçları orta ateşte, renk alana kadar iki taraflı pişirilir.

7- Her krep alımından sonra tava yağlanır.

8- Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

9- Soğutmadan yiyiniz.

10- Afiyet olsun.

YUMURTASIZ KREP NASIL YAPILIR?

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

2,5 sb süt

2 yk tereyağ

2 yk yoğurt

1 çk kabartma tozu

2,5 sb süt

Yapılışı;

1- Yoğurt, süt ve kabartma tozu derin bir kaba alınarak mikser yardımıyla çırpılır.

2- Ardından un yavaş yavaş eklenerek çırpmaya devam edilir.

3- Hamur akışkan bir hal alana kadar karıştırma işlemi yapılır.

4- Yanmaz tava kısık ateşin üzerine alınır, yağ konulur.

5- Isınan tavaya kepçe ile elde edilen krep hamurlarının her iki tarafı pişirilir.

6- Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

7- Soğutmadan yiyiniz.

8- Afiyet olsun