Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
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Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şeklinden hoşlanmadığını ve ABD'nin daha esnek bir Ankara'yı tercih ediyor olabileceğini belirtti. "Bu nedenle S-400'ler ve diğer konularda Ankara'ya ses yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak bu böyle değil, Türkiye artık kendinden emin bir şekilde ayakta duran farklı bir ülke" ifadelerini kullanan Peskov, ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Rus Pervıy kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili değerlendirmesinde Washington'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şeklinden hoşlanmadığını, ABD'nin daha esnek bir Ankara'yı tercih ediyor olabileceğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, Türkiye'nin egemen rotada oluşunun NATO ve ABD'de endişe uyandırdığını, bu nedenle her ikisinden de hem Rus S-400 hava savunma sistemleri, hem de diğer konularda Ankara'ya yönelik sert açıklamalar geldiğini vurguladı.

"TÜRKİYE KENDİNDEN EMİN ŞEKİLDE AYAKTA DURAN BİR ÜLKE"

Peskov, "Türkiye'nin egemenliği ve Türkiye'nin egemen gelişme rotasına bağlılığı, NATO ve ABD için yakın ilgi ve endişe konusudur. Erdoğan'ın kendinden emin bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürme şekli, Washington'un hoşuna gitmiyor, o esnek bir Türkiye'yi tercih ediyor olabilir. Bu nedenle S-400'ler ve diğer konularda Ankara'ya ses yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak bu böyle değil, Türkiye artık kendinden emin bir şekilde ayakta duran farklı bir ülke" diye konuştu.

Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

"1915 OLAYLARINI 'SOYKIRIM' OLARAK TANIMALARI FAVORİ HAVUÇ-SOPA OYUNLARI"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin arkasında tarihi olayları irdeleme arzusu olduğundan şüphe duyduğunu ifade eden Peskov, şunları söyledi:

"Washington'un bu olayları 'soykırım' olarak tanımasının, büyük bir olasılıkla kendilerinin favori havuç- sopa oyununun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu Ermeni halkının acılarını paylaşma arzusu, Osmanlı İmparatorluğu tarihini, Ermenistan tarihini derinlemesine anlama arzusu değildir."

BIDEN "SOYKIRIM" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmıştı. Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" vurgusu yapmıştı. ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
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