Kralların Ressamını' Andılar
'Kralların ressamını' andılarKIRIKKALE – 'Kralların ressamı' olarak da bilinen Ressam Rahmi Pehlivanlı, ölümünün 25. yılında düzenlenen törenle anıldı.
'Kralların ressamını' andılar
KIRIKKALE – 'Kralların ressamı' olarak da bilinen Ressam Rahmi Pehlivanlı, ölümünün 25. yılında düzenlenen törenle anıldı.
'Kralların ressamı' Pehlivanlı'nın anma töreni memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çocukluğunu geçirdiği ve şimdi Rahmi Pehlivanlı Müzesi olarak hizmet veren konağın önünde yapıldı. Hazırlanan törende Pehlivan'ının eserleri sergilenirken, ünlü ressamın sanatı üzerine söyleşiler düzenlendi.
Törende konuşan Ali Rıza Pehlivanlı, ağabeyi Rahmi Pehlivanlı'yı şöyle anlattı:
"Yürümeyi çok severdi. Ağabeyimdi, iyi bir dost ve arkadaştı. Yaz tatillerinde 3 ay boyunca yaşadığımız, Keskin'e 11 kilometre uzaklıktaki Kürkçüler köyü yakınlarındaki çiftliğimize bizler at ve merkep üzerinde gelip giderken o yaya olarak gider gelirdi. Eli bol, yardımsever, lafını hiç esirgemeden her ortamdan söyleyen bir insandı. Günlük veya aylık kazancı ne olursa olsun, yarını düşünmeden harcayan birisiydi. Portre ressamlığına 1952 yılından beri başlamış ve ilk portresinde Erzurum'a giderek Nene Hatun'un resmini yapmıştı. Aynı zamanlarda Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyüne giderek Aşık Veysel'in de portresini yapmıştır. 30 yıl yurt içinde çeşitli ülkeleri dolaşıp 25'ten fazla kral, kraliçe ve devlet başkanları tarafından davet edilerek gidip onarın portrelerini yapmıştır. Şu anda 17 uluslararası devlet müzesinde tabloları bulunmaktadır. 'Zina' adlı tablosu, Papa IV. Paul tarafından alınmış ve gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir. Şu anda halen Fransa Müzesi koleksiyonundadır."
"O Türkiye'nin değeri"
Eserleri uluslararası alanda beğeni ve ilgi görmüş ünlü ressamın Türkiye için bir değer olduğunu dile getiren Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "Rahmi Pehlivanlı, bu toprakların çocuğu ama aynı Hacı Taşan gibi bu toprakları çok aşan, belki Türkiye'nin sınırlarını çok aşan bir etkiye sahip oldu. Bütün dünyada pek çok ülkede tanınır, bilinir hale geldi. Öyle bir ustalığı, öyle bir tanınmışlığı oldu ki bu hem Türkiye için hem de Kırıkkale ve Keskin için bir kazanç. Bu tür etkinlikler öncelikle Rahmi Pehlivanlı'nın Türkiye'nin değeri olan bir insanın, kendi insanımıza, kendi çocuklarımıza tanıtılması bakımından çok önemli" dedi.
"Hemşehri olmaktan mutluluk duyuyoruz"
Kendisi de Keskinli olan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 'kralların ressamı' Rahmi Pehlivanlı'nın hemşehrisi olmanın hem kendisine hem de bütün Keskinlilere mutluluk verdiğini söyledi. Milletvekili Öztürk, "Önemli olan Rahmi Pehlivanlı'yı anlamak, önemli olan Rahmi Pehlivanlı'nın ne istediğini neler yapmak istediğini öğrenmek. Onun Keskin'den çıkıp Kırıkkale'ye Ankara'ya hatta dünyanın değişik ülkelerine giderek krallara ressamlık yaptığını biliyoruz. Keskinimizi bu anlamda da pozitif anlamda her yerde tanıtmıştır. Ben kendisini rahmetle anıyorum, inşallah onun bıraktığı bu bayrağı, bu konağı restore ederek hem Kaymakamlığımız hem Belediye Başkanlığımızın hem de Özel İdaremizin marifetiyle Keskin'imize kazandırdık" şeklinde konuştu.