Kral Kaybederse CANLI izleme linki var mı? Kral Kaybederse 18. bölüm HD START TV izle!

Sevginin ihanete, gücün kırılganlığa, zaferin yenilgiye dönüştüğü bu sürükleyici serüven, seyircisini ilk dakikadan itibaren ekran başına kilitlemeye aday. Çünkü kralın kaybedeceği tek şey tahtı değil… Etkileyici performanslarıyla dikkat çeken kadroda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor. Kral Kaybederse 18. bölümüyle START TV'de, canlı ve yüksek çözünürlükle ekranlarda!

KRAL KAYBEDERSE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Tarihi yapıları ve modern mimarisiyle dikkat çeken bu semtler, hikâyeye özgün bir atmosfer kazandırıyor. Karakterlerin yaşadığı duygusal kırılmalar ve çalkantılı süreçler, şehrin zengin görsel dokusuyla birleşerek sahnelere daha da etkileyici bir boyut katıyor.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?

Güç, aşk, tutku ve ihanetin iç içe geçtiği bu sürükleyici yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birçok başarılı isim rol alıyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

"Kral Kaybederse", ihtiras, güç, aşk ve ihanet gibi yoğun temalar üzerine kurulu çarpıcı bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Kenan Baran'ın zirvedeki ihtişamlı hayatından çöküşe giden süreci ve bu çöküşün çevresindeki hayatlara nasıl yansıdığını etkileyici bir dille anlatıyor. Sürprizlerle dolu olay örgüsü ve duygusal atmosferiyle izleyicilere "Bir kral neden kaybeder?" sorusunu sorduruyor. Dizi, STAR TV ekranlarında yayınlanıyor.

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK Mİ, KİTAPTAN UYARLAMA MI?

Yapım, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Budayıcıoğlu'nun danışanlarından ilham alarak kaleme aldığı roman, gerçek hayat hikâyelerinden beslenmektedir. İnsan ruhunun derinliklerini ve psikolojik yönlerini ele alan bu eser, dizinin temelini oluşturuyor.

KRAL KAYBEDERSE KARAKTERLERİ KİMLER?

KENAN BARAN – HALİT ERGENÇ

Güç ve ihtişamın simgesi… Hayatta her şeye ulaşabileceğine inanan, çevresindekileri özellikle kadınları etkileme konusunda usta bir "kral". Kazanmaya odaklı yaşasa da aslında içinde sakladığı kaybetme korkusuyla yüzleşmekten kaçıyor.

HANDAN – ASLIHAN GÜRBÜZ

Kenan'ın zarif ama hassas eşi. Sevgi arayışı, onu Kenan'a bağımlı hale getirmiştir. Aldatıldığını öğrendiğinde büyük bir seçimle karşı karşıya kalır: Kendi yolunu mu çizecek yoksa Kenan'ın büyüsüne bir kez daha mı kapılacak?

FADİ – MERVE DİZDAR

Maddi sıkıntılarla büyüyen bir ailenin en küçük kızı. Çalışkan ve azimli olsa da yetersizlik duygusuyla mücadele eden Fadi'nin hayatı Kenan'la tanışınca tamamen değişir. Bu ilişki, onun için hem umut hem de hayal kırıklığı dolu bir yolculuğa dönüşür.

ÖZLEM – NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan'ın en yakın dostu. Dışarıdan güçlü ve çekici görünen Özlem, içindeki boşlukla baş etmeye çalışırken tehlikeli kararlar alır. Tutkuları, onun en büyük sınavı olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aradan geçen iki yılın ardından Kenan Baran, kendisi hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek için bir televizyon programına katılır. Ancak medya patronu Cemal Hakver'in sahne arkasında kurduğu plan, bu masum görünen programı bir anda tuzağa dönüştürür. Kenan'ı sevenler endişeyle izlerken, yaşanan bu gece onun hayatında yeni bir kırılma noktası olur. Herkes geri çekilmesini önerse de Kenan, alıştığı gibi kendi yolunda ilerlemeyi seçer.

Öte yandan Fadi, iki yıldır hazırlandığı önemli bir iş görüşmesinin eşiğindedir. Ancak kabuslarla dolu gecesinin sabahı umutsuzluk ve utançla başlar. Kenan'ı televizyonda gördüğünde, kalbinin derinliklerine gömdüğünü sandığı duygular yeniden yüzeye çıkar. Gülay'ın desteğiyle ayakta durmaya çalışan Fadi, geleceğine tutunmak ve yeni bir sayfa açmak için kararlıdır.