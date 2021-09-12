Çocukken babası Kral Uther Pendragon ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur, Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Filmin senaryosu Joby Harold'a aittir. Peki, Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu ne? Kral Arthur Kılıç Efsanesi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI KİMLER?

• Charlie Hunnam: Arthur

• Àstrid Bergès-Frisbey: The Mage/Guinevere

• Jude Law: Vortigern

• Eric Bana: Uther Pendragon

• Djimon Hounsou: Bedivere

• Kamil Lemieszewski: Merlin

• Aidan Gillen: Bill

• Freddie Fox: Ed

• Annabelle Wallis: Maid Maggie

• Georgina Campbell: Kay

• Mikael Persbrandt: Kjartan

• Lorren Bruce: Syrena

• Hermione Corfield: Syren

• Kingsley Ben-Adir: Wetstick/Sir Tristran

• Neil Maskell: Backlack

• Javan Hirst: Borin

• Millie Brady: Prenses Catia

• Thomas Metcalfe: Yardımcı Büyücü

• David Beckham: Blackleg Lideri

• Katie McGrath: Elsa

• Michael McElhatton: Jack'in Gözü

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ YÖNETMENİ, SENARYOSU KİME AİTTİR?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi(İngilizce orijinal adı: King Arthur: Legend of the Sword), 2017 yapımı, yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği Kral Arthur efsanesinden uyarlanan fantastik macera filmi. Klasik Kral Arthur efsanesine farklı bir cenahtan yaklaşmayı hedefleyen yeni filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u ete kemiğe büründürdüğü filmde, genç yıldıza Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana eşlik ediyor. Film, Marvel Cinematic Universe benzeri şekilde Kral Arthur karakterlerinin ayrı maceralarını anlatacak yeni bir film serisinin ilk filmi olma özelliğini taşımaktadır.

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