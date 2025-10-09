Son yıllarda kamu kurumlarında istihdam edilme ihtimalinin düşmesine rağmen, memuriyetin sağladığı iş güvencesi ve düzenli gelir gibi avantajlar nedeniyle Kpss'ye olan ilgi azalmadı. Aksine, ekonomik koşullar ve özel sektördeki iş güvencesi kaygıları, adayların Kpss'ye yönelmesini daha da artırdı. Peki, Kpss'ye kaç kişi girdi, 2025 KPSS sınava giren sayısı kaç?

KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 KPSS'ye yaklaşık 1,4 milyon aday başvuru yaptı. Bu başvuruların büyük bir bölümü lisans düzeyindeki KPSS oturumları için gerçekleştirildi.

KPSS'ye olan yoğun talebin temelinde birkaç önemli etken bulunuyor. Öncelikle, kamu sektöründe çalışmanın sağladığı iş güvencesi ve düzenli maaş gibi avantajlar, özellikle gençler için cazip hale geliyor. Özel sektörde yaşanan işten çıkarma riskleri, düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri, kamu sektörünü daha güvenli bir liman olarak gösteriyor.

Diğer yandan, üniversite mezunlarının sayısındaki hızlı artış, mezun başına düşen istihdam oranını düşürüyor. Bu durum da her yıl daha fazla kişinin KPSS'ye başvurmasına yol açıyor. 2025 yılında da bu eğilim devam etti ve başvuru sayısı önceki yıla göre artış gösterdi.

Ek olarak, KPSS puanı ile yerleşilecek kadroların çok farklı alanlara yayılması, farklı bölümlerden mezun olan binlerce adayın sınava katılmasına olanak sağlıyor. Bu da sınavın her yıl daha kalabalık bir aday havuzuyla gerçekleştirilmesine neden oluyor.

2025 KPSS'DE OTURUMLARA GÖRE KATILIM DAĞILIMI

2025 KPSS'de en yüksek katılım lisans düzeyinde oldu. Yaklaşık 1,4 milyon başvurunun:

• 900 binden fazlası lisans düzeyi,

• 300 bine yakını ön lisans düzeyi,

• 200 bine yakını ortaöğretim düzeyi adaylardan oluştu.

Bunun dışında öğretmen adaylarının girdiği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile Eğitim Bilimleri oturumlarına da yüz binlerce aday katılım sağladı. Bu tablo, kamuya atanma hayalinin yalnızca belirli bir yaş grubunu değil, farklı eğitim seviyelerinden geniş bir kesimi etkilediğini gösteriyor.

YOĞUN KATILIM SINAV REKABETİNİ ARTIRIYOR

Her yıl artan aday sayısı, KPSS'deki rekabeti de ciddi biçimde yükseltiyor. 2025'te sınava giren yaklaşık 1,4 milyon adayın önemli bir kısmı 80 puan ve üzeri almayı hedefliyor. Çünkü merkezi atamalarda ve kurum içi alımlarda yüksek puanlı adaylar öncelikli olarak yerleştiriliyor.

Bu durum, özellikle bazı popüler kadrolara olan talebin çok yoğun olmasına neden oluyor. Örneğin, memurluk, zabıt kâtipliği, müfettiş yardımcılığı gibi kadrolar için adaylar arasında büyük bir yarış yaşanıyor. Yüksek katılım sayısı, aynı zamanda taban puanların da yükselmesine neden olabiliyor.

Dolayısıyla 2025 KPSS'ye giren adayların sadece sınava girmekle yetinmeyip, yüksek netler yaparak sıralamada öne çıkmaları gerekiyor. Bu da hem psikolojik hem akademik anlamda zorlu bir hazırlık süreci anlamına geliyor.

ADAYLARIN HEDEFİ: YÜKSEK PUAN VE BAŞARILI TERCİH

KPSS'de başarılı olmak, yalnızca yüksek puan almakla sınırlı değil. Sınavdan sonra gelen tercih süreci de en az puan kadar önemli. 2025'te sınava giren yüzbinlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Bu kılavuzda hangi kuruma kaç kadro ayrıldığı, kadroların nitelikleri ve hangi puan türüyle alım yapılacağı gibi detaylar yer alacak.

Adaylar, aldıkları puana göre tercihlerini yaparken stratejik davranmak zorunda. Sadece büyükşehirleri veya çok talep gören kurumları tercih etmek, atanma ihtimalini azaltabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, adaylara tüm tercih haklarını doldurmalarını ve farklı bölgelerdeki kadrolara da şans vermelerini öneriyor.

2025 KPSS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sınavların tamamlanmasının ardından 2025 KPSS süreci artık sonuçların açıklanması aşamasına geldi. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte, yüzbinlerce aday puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek tercih dönemine hazırlanacak.

Sonuçların açıklanması sonrasında tercih kılavuzu yayımlanacak ve adaylara yaklaşık 5-7 gün arasında değişen bir tercih süresi tanınacak. Bu süreçte doğru tercih yapan ve yüksek puan alan adaylar, kamu kurumlarında görev almaya hak kazanacak.

2025 KPSS'ye yaklaşık 1,4 milyon adayın katılım sağlaması, sınavın ne kadar geniş bir kitlenin hayatını etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek katılım, kamuya atanma hayalinin toplumda hâlâ ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Adaylar için bundan sonraki en kritik aşama, sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak tercihler olacak. Yoğun rekabet ortamında öne çıkmak isteyen adayların hem yüksek puan hem de doğru tercih stratejisiyle hareket etmeleri gerekiyor. 2025 yılı KPSS süreci, memuriyet yolunda önemli bir dönemeç olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.