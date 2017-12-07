KPSS tercih sonuçları! KPSS 2017/2 atama, taban puanları (ÖSYM). ÖSYM tarafından 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında tercihleri alınan 2017/2 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte 2017 KPSS tercih sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. Tercihlerini yapan adaylar için ÖSYM bugün tercih sonuçlarını açıkladı. İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için gerçekleştirilen 2017/2 KPSS tercih sonuçları...

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için 2017/2 KPSS sınavına katılan ve sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapan adaylar KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirildikleri kurumları merak ediyor. ÖSYM ise bugün 2017/2 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı. KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

Adayların KPSS tercih sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekmektedir.

HERHANGİ BİR KADROYA YERLEŞEN ADAY NE YAPACAK?

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/ kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.