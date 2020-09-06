KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Bugün gerçekleştirilen KPSS sonrasında Türk resim sanatının öncü ismi Osman Hamdi Bey gündem oldu. Bir soruda ünlü ressamın en bilinen eseri "Kaplumbağa Terbiyecisi" yerine rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunun sorulması adayları şaşırttı.

Milyonlarca vatandaşın girdiği KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün tamamlandı. Sınav sonrası sorularda yer alan Osman Hamdi Bey sosyal medyada gündem oldu. "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuyla tanınan ünlü sanatçının, başka bir eseriyle KPSS'de yer alması, öğrencileri şaşırttı.

"KUR'AN OKUYAN KIZ" TABLOSU SORULDU

Bugün yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Yetenek oturumunda sorulan sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu vardı. Sınavın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri de Osman Hamdi Bey ve sorulan tablosu oldu. Çünkü ünlü ressam halk arasında daha çok "Kaplumbağa Terbiyecisi" ismindeki eseriyle tanınıyordu.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı "Kur'an Okuyan Kız" tablosu Eylül 2019'da Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.

DİĞER ESERLERİ DE FARKLI ÜLKELERE SATILDI

Ressamlığın yanı sıra ilk Türk arkeoloğu kabul edilen ve maliyeci, ziraatçı ve diplomat da olan Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri de Viyana'da 1.5 milyon euro'ya, 'Yeşil Cami'de Kuran Dersi' tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulmuştu.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları: