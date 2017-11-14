KPSS son dakika tercih sayfası açıldı mı ÖSYM KPSS 2018 tercih kılavuzu

KPSS adaylarına müjdeli haber geldi. KPSS tercihleri duyurusu yayınlandı. ÖSYM, KPSS 2017/2 tercihleri için açıklama yaptı. Resmi Twitter sayfası üzerinden tercih aralıklarını duyuran ÖSYM, adayların tercih sürecinde Ek'te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Adaylar tercihlerini internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecekler. Peki KPSS sınavı ne zaman? yapılacak sorularına yanıt arıyorlar. KPSS 2018 sınav takvimi açıklandı. KPSS soruları girilen oturuma göre değişiklik gösteriyor. KPSS ücreti ne kadar? Konu ile ilgili henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene alan sınavlarına girecekler sınav başına 40 TL öderken, genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarına girenler iki sınav için ayrı ayrı 60 TL ödediler. İşte KPSS tercih kılavuzu ve KPSS 2018 sınav takvimi haberimizde sizlerle…

2018 yılında yapılacak KPSS sınav takvimi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

ÖSYM KPSS TERCİH DUYURUSU



KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.



Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2017/1, KPSS-2016/2 ve KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu 2016-KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Adaylar, tercih sürecinde Ek'te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.



EN FAZLA KADRO HANGİ ALANDA?



Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak.



Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.



Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.