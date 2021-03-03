KPSS şartsız memur alımı 2021! KPSS'siz memur alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

KPSS şartsız memur alımı 2021 başladı. KPSS'siz memur alımı ne zaman, başvuru şartları nedir? Kamu kurumları ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 12 bin 650 kişilik kadro ile alım yapacaklar. Alımlar KPSS düşük puan ile veya KPSS siz yapılacak. Kamuya KPSS şartsız memur alımı 2021 detayları

Ülkemizde bulunan kamu müesseseleri ve kamu kuruluşları bünyelerindeki noksanlığı karşılamak üzere memur alımı yapacaklar. Kamuya memuru alımı için müracaatlar başlamış olup yalnızca müracaat koşullarını taşıyan adaylar müracaat yapabilecekler. Bu bağlamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında olacak.

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI

Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

KPSS Şartı olmadan yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.

12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:

Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Bülent Ecevit Üniversitesi 23 Hemşire Alımı Yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Şahinbey Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Puanı İle Personel Alımı Başladı!

Adalet Bakanlığı ve CTE 11 Bin 484 Kamu Personeli Alımı Kılavuzu Yayımlandı!

TEİAŞ 5 Farklı Şehirde İşçi Personel Alım İlanı Yayımlandı!

TÜBİTAK TBAE KPSS Olmaksızın Personel Alımı Yapacak!

Jandarma ve Sahil Güvenlik KPSS siz veya 65 KPSS İle 590 Subay Alımı

Van İpekyolu Belediyesi 60 KPSS İle 30 Zabıta Memuru Alımı İlanı 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak! En Az Lise

Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

İş Bankası 5 İlde Lise Mezunu Şoför Alımı İlanı Yayımlandı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personeli Alımı İlanı

Pendik Belediyesi 20 Zabıta Memuru Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Bahçelievler Belediyesi 7 Farklı Kadroda 83 Memur Alımı Yapacak! KPSS 60

Şırnak Belediyesi 14 Memur Alımı Yapacak ( VHKİ ve Zabıta Memuru )

Van Büyükşehir Belediyesi 7 Unvanda KPSS En Az 60 Puan ile 112 Memur Alımı!,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Memur Alımı Yapacak!

Aile Bakanlığı (AÇSHB) 16 Alanda 250 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )