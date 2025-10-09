KPSS P3 puanı ile alım yapan kurumlar ve taban puanları nedir?

P3 puan türünün yaygın olarak kullanılması nedeniyle her yıl yüzbinlerce lisans mezunu, bu puan türünden mümkün olan en yüksek skoru elde etmeye çalışır. Puanın hesaplanmasında sadece Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri dikkate alındığından, adayların alan bilgisi oturumlarına girmesi gerekmez. Bu durum, P3 puanını farklı bölümlerden mezun olan adaylar için ortak bir değerlendirme zemini haline getirir.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Her yıl açıklanan tercih kılavuzlarında, çok sayıda kamu kurumu ve bakanlık KPSS P3 puanı ile personel alımı yapmaktadır. Bu kurumlar genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

• Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi birçok bakanlık, merkezi yerleştirme ile memur alımında P3 puan türünü kullanır.

• Taşra Teşkilatları ve İl Müdürlükleri: Valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, il kültür ve turizm müdürlükleri, il ticaret müdürlükleri gibi yerel teşkilatlar da P3 puanıyla personel alımı yapar.

• Bağımsız Kurum ve Kuruluşlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi kurumlar da her yıl düzenli olarak P3 puanıyla alım yapmaktadır.

• Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurumları: Rektörlük, daire başkanlığı, idari ve destek hizmetleri kadrolarında P3 puanı esas alınır.

2024-2025 DÖNEMİNDE TABAN PUANLAR NASILDI?

KPSS P3 puanı ile yapılan alımlarda taban puanlar, her yıl kadro sayısına ve başvuran aday sayısına göre değişkenlik gösterir. 2024'te yapılan son merkezi atamalarda gözlemlenen genel taban puan aralıkları şu şekildedir:

• Merkezi Atama Kadroları (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni): 85 – 92 arası taban puanlar

• Uzman Yardımcılığı ve Müfettiş Yardımcılığı Kadroları: 88 – 95 arası taban puanlar

• Taşra Teşkilatı Kadroları (İl/İlçe düzeyi): 82 – 88 arası taban puanlar

• Destek Personeli Kadroları (Hizmetli, Şoför vb.): 78 – 84 arası taban puanlar

Büyükşehirlerdeki kadrolar genellikle daha çok tercih edildiği için burada taban puanlar yükselirken, az talep gören küçük şehirlerde ve doğu illerinde taban puanların bir miktar düştüğü görülmüştür.

TABAN PUANLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

P3 puanı ile yapılan atamalarda taban puanlar şu temel unsurlara göre şekillenir:

• Kadro Sayısı: Açılan kontenjan sayısı arttıkça taban puan düşer, kontenjan azaldıkça yükselir.

• Başvuran Aday Sayısı: Çok talep gören kurumlarda başvuru sayısı yüksek olur ve taban puanlar artar.

• Görev Yeri ve Koşullar: Doğu ve kırsal bölgelerde yer alan kadrolar genelde daha az tercih edildiği için taban puanlar daha düşük olabilir.

• Pozisyonun Niteliği: Uzman ve denetmen kadroları gibi kariyer pozisyonlarında taban puanlar daha yüksektir.

P3 PUANI İLE ATANMAK İSTEYEN ADAYLARA ÖNERİLER

KPSS P3 puanı ile atanmak isteyen adayların yalnızca sınav puanına değil, tercih stratejilerine de dikkat etmesi gerekir. İşte bazı önemli öneriler:

• Yüksek Puan Hedefleyin: Atamalarda rekabetin yüksek olduğu düşünülürse, en az 85 ve üzeri puan hedeflemek avantaj sağlar.

• Tüm Tercih Haklarını Kullanın: Tercih listenizi sadece büyük şehirlerle sınırlamayın, az talep gören bölgeleri de ekleyin.

• Kadro Niteliklerini Dikkatle Okuyun: Her kadronun aradığı özel şartlar olabilir, bunlara uymayan adaylar yerleşemez.

• Merkezi ve Kurum İç Alımları Takip Edin: Sadece ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerine değil, kurumların kendi yaptığı alım ilanlarına da başvurun.

• Sonuç Analizlerini İnceleyin: Önceki yılların atama sonuçları, hangi kurumların kaç puanla kapattığını anlamak için çok değerlidir.

KPSS P3 puanı, lisans mezunu adaylar için en yaygın kullanılan puan türü olup, çok geniş bir kurum yelpazesinde memur ve kariyer kadrolarına girişin kapısını açmaktadır. 2024 döneminde yapılan atamalar, P3 puanı ile atamalarda taban puanların 78 ile 95 arasında değiştiğini göstermiştir.

2025 yılı atamalarında da benzer bir tablo beklenmektedir. Yüksek puan alan, stratejik tercihler yapan ve hem merkezi hem kurum içi alımları yakından takip eden adaylar, kamu kurumlarına atanma şanslarını önemli ölçüde artırabilir. KPSS P3 puanıyla yapılacak alımlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da lisans mezunları için en geniş fırsat havuzunu sunmaya devam edecektir.