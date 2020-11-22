KPSS ortaöğretim soruları 2020: kolay mı zor mu? KPSS sorularında en çok dikkat çekenler nelerdi? 2. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı ne?
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KPSS ortaöğretim soruları 2020: kolay mı zor mu? KPSS sorularında en çok dikkat çekenler nelerdi? 2. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı ne?

22.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:38
KPSS ortaöğretim soruları 2020: kolay mı zor mu? KPSS sorularında en çok dikkat çekenler nelerdi? 2. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı ne?

KPSS ortaöğretim sınavı tamamlandıktan sonra sorular, cevapları ve yorumları merak edildi. Binlerce kişinin girdiği KPSS Lise soruları kolay mıydı zor muydu? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. Abdülhamid tarafından kurulan vakıf nedir? KPSS sınav yorumları 22 Kasım 2020: Darülaceze hakkında merak edilenler...

KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar 22 Kasım'da ter döktüler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sınav yorumlarını sorgulamaya başladı. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI | DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Lise mezunu vatandaşların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı geride kaldı. Söz konusu sınavın ardından, " KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?" konusu adaylar tarafından tartışma konusu oldu. Birçok aday KPSS sınavına yönelik yorumunu sosyal medyadan dile getiriyor. KPSS ortaöğretim sınavında en çok dikkat çeken sorulardan biri Göbeklitepe ve Dağlık Karabağ sorusu oldu.

KPSS LİSE SORULARI YORUMLARI

KPSS'de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler

Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar

KPSS'de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.

Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS

Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.

AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS

2. ABDÜLHAMİD TARAFINDAN KURULAN VAKFIN ADI NEDİR?

Devlet dairelerinde kadrolu memur olmak için Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar, "2. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı nedir?" sorusunun yanıtı merak etti. Kimi adaylar soruyu doğru yanıtlarken, kimileri ise şıklar içerisinde tereddütte kaldı.

KPSS ortaöğretim sınavında çıkan, "2. Abdülhamid Han tarafından kurulan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara yardım eden kuruluşun adı nedir?" sorusunun doğru cevabı, 'Darülaceze' olmalıydı.

DARÜLACEZE HAKKINDA BİLGİLER

Darülaceze, 1895 yılında padişah 2. Abdülhamid'in fermanı üzerine İstanbul Okmeydanı'nda 27 bin metrekarelik bir alana kuruldu.

Bir idare binası, sekiz aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve bakıcılar için personel lojmanları, rehabilitasyon merkezi, hayvan kesimhanesi, demirbaş eşya deposu, kuru gıda ambarı, yaş sebze ve meyve muhafaza deposu, buzhane gibi üniteleri içine alan 20 binadan oluşmaktadır.

Burada yüzyıldan beri din, mezhep, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve sakat insanlarla, sokağa terk edilmiş 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak, her türlü ihtiyaçları karşılanarak barındırılmaktadır.

Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olan kurum, mülhak bütçe ile yönetilmektedir. Darülaceze'nin gelirleri, hayırseverlerin bağışları, zekat, adak, kurban bağışı, gayrimenkul hibeleri ve bunlardan alınan kiralar ile belediyece tahsil edilen yüzde 10 eğlence resminin yüzde 10'undan oluşmaktadır.

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