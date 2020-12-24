KPSS Ortaöğretim İnfaz Koruma taban ve tavan bölümleri nedir?

2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde İnfaz Koruma alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki İnfaz Koruma alımlarıdır.

KPSS Ortaöğretim İnfaz Koruma Alımları Taban Puanları

Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30 31 281,26854 321,0951 543306

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu (Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri) TYT 80 80 277,37094 315,00427 578516

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30 31 276,08086 320,63707 587661

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu (Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri) TYT 40 41 274,52737 339,62653 596671

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu) TYT 7 7 273,63506 311,30603 605881

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50 50 271,26292 300,70717 634693

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30 31 270,32168 358,0948 644448

MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60 62 270,04802 312,96234 644448

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40 41 267,38221 294,77646 674420

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(BALIKESİR) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40 40 265,19414 294,75016 695173

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(KONYA) Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40 41 265,02291 295,69245 695173

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40 41 263,87515 297,62327 705572

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80 82 261,10814 327,1544 737718

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80 82 259,83186 335,91582 748777

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Hisarcık Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40 41 258,87324 288,68666 759802

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 18 18 233,93094 263,97791 1077616

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 27 27 201,07188 232,77155 1566417

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli) TYT 18 10 170,46856 226,68689 1748475

MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1 0 — — —

Ahşap Teknolojisi

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.79

Anestezi

Alım Sayısı: 85

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Aşçı

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 84.24

Bilişim Teknolojisi

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 86.94

Çevre Sağlığı

Alım Sayısı: 5

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Diş Protez

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 81.64

Elektrik Teknolojileri

Alım Sayısı: 30

En Düşük Atama Puanı: 82.32

El Sanatları Teknolojileri

Alım Sayısı: 2

En Düşük Atama Puanı: 70.77

Hayvan Bakıcısı

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.29

Harita Tapu Kadastro

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Hemşire

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

Hizmetli

Alım Sayısı: 4

En Düşük Atama Puanı: 95.09

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

İnşaat Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.50

Kaloriferci

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 86.31

Kimya Teknolojileri

Alım Sayısı: 7

En Düşük Atama Puanı: 75.69

Laboratuvar

Alım Sayısı: 68

En Düşük Atama Puanı: 76.64

Makine Teknolojileri

Alım Sayısı: 36

En Düşük Atama Puanı: 78.54

Matbaa Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 72.29

Metal Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.34

Ortopedi

Alım Sayısı: 11

En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

Röntgen

Alım Sayısı: 87

En Düşük Atama Puanı: 78.19

Sağlık Memuru

Alım Sayısı: 9

En Düşük Atama Puanı: 77.88

Şöfor

Alım Sayısı: 28

En Düşük Atama Puanı: 81.37

Tarım Teknolojileri

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 69.97

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 82.51

Tıbbi Sekreter

Alım Sayısı: 169

En Düşük Atama Puanı: 74.02

Ziraat Teknikeri

Alım Sayısı: 52

En Düşük Atama Puanı: 70.00