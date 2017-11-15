KPSS memur alım başvuru şartları KPSS 2017/2 tercih 90 kurum memur alımı yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi sitesinden dün paylaşılan Tercih Kılavuzu ve geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda tercih işlemlerinin 14 Kasım 2017 tarihinde başlayacağı belirtilmişti. KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapmak için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 14 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde alınacaktır. KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2.038 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur. 'KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer'i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiştir.

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Tercih ücretleri için ödeme yerleri şu şekilde açıklandı ; "Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.): ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geçtiğimiz gün yapılan duyuruda alım için kontenjanlar ve diğer detaylar şu şekilde açıklanmıştı ;

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer'i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiştir.

Bu kapsamda, KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapmak için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 14 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde alınacaktır.

KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2.038 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208 adedi ortaöğretim, 918 adedi önlisans ve 912 adedi ise lisans düzeyindedir.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:

190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 718 adet,

Üniversiteler 164 adet,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.140 adet,

Diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16 adet.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426 adet,

Teknik Hizmetler Sınıfı 297 adet,

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127 adet,

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41 adet,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 adet.

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Ortaöğretim 134 adet,

Önlisans 504 adet,

Lisans 502 adet.

2017/2 Yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.turkiye.gov.tr internet adresinde 10 Kasım 2017 Cuma günü itibariyle yer alacaktır. "

ÖSYM'nin resmi sitesi www.osym.gov.tr'den yapılan bilgilendirmede aşağıdaki ifadeler yer aldı;

KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2017/1, KPSS-2016/2 ve KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu 2016-KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Adaylar, tercih sürecinde Ek'te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

ÖSYM KPSS TERCİH DUYURUSU

'KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

23 KASIM'DA SONA ERECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM KPSS TERCİH DUYURUSU

'KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak