KPSS ertelendi mi? KPSS ne zaman? 2020 KPSS sınav takvimi
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Eylül, KPSS, Eğitim, Güncel

KPSS ertelendi mi? KPSS ne zaman? 2020 KPSS sınav takvimi

ÖSYM takvimine göre 2020 KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs nedeniyle tarihi ertelenen 9 sınav arasında KPSS yer almadı. Peki, KPSS ne zaman? 2020 yılında yapılacak YDS, e-YDS, ALES, İSG, EKPSS, MSÜ, DİB-MBSTS sınavlar ertelendi. Salgının önüne geçmek amacıyla eğitimler uzaktan devam ederken sınavlar da ertelendi. Hangi sınavlar ertelendi?

26.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:50
KPSS ertelendi mi? KPSS ne zaman? 2020 KPSS sınav takvimi

KPSS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM; Nisan, Mayıs ve Eylül aylarında yapılan sınavları erteleme kararı almıştı. Bu sınavlar arasında ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı yer almıyordu. 2020 KPSS sınavları Ağustos ve Aylül ayları arasında tamamlanmış olacak. 2020 ertelenen sınavlar hangileri? KPSS sınavı ertelenecek mi? İşte, ayrıntılar...

KPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'nir erteleme kararı alıdğı sınavlar arasında KPSS yer almıyor. Kamu Persoeli Seçme Sınavı'nın ertelenmesine yönelik henüz bir açıklama olmadığından ÖSYM'nin belirttiği tarihlerde yapılması planlanıyor.

2020 KPSS NE ZAMAN?

LİSANS TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılmış olacak. Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak. Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak. Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

2020 ERTELENEN SINAVLAR

29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

•4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

•12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

•18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

• 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

•26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

•3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

•16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

•20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

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