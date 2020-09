KPSS'de anahtarlık, cüzdan, para, cep telefonu, kemer yasak mı? Sınavda eşarp iğnesi, gözlük yasak mı? KPSS'de maske şart mı? KPSS'ye girecek olanlar sınava giriş şartları hakkında birtakım soruların yanıtlarını araştırıyor. EN çok da KPSS'de anahtarlık, cüzdan, para, kemer yasak mı ve eşarp iğnesi, gözlük yasak mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, KPSS'de maske şart mı? KPSS'de anahtarlık, cep telefonu, cüzdan, para, kemer yasak mı?

KPSS maratonu başlıyor ve sınav öncesi adaylar akıllarında çeşitli sorular ve akıllarında çeşitli sorular var. KPSS'de anahtarlık, cüzdan, para, cep telefonu, kemer yasak mı? Sınavda eşarp iğnesi, gözlük yasak mı? KPSS'de maske şart mı gibi konular merak edildi.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERDİ

ÖSYM KPSS'de uyulacak kurallarla ilgili olarak 13 maddelik bildiri yayınladı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEDİR?

1. Bu belge yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka hiçbir sınava giriş için kullanılamaz. Sınava Giriş Belgesi renkli veya siyah-beyaz olabilir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMADAN SINAVA GİRİLİR Mİ?

2. Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur. Bu belgenizin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafınızın olmasına özen gösteriniz. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

SINAVA HANGİ BELGELERLE GİRİLİR?

3. Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportunuzu veya KKTC Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin sizi kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde sizi tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğrafınız ve T.C. Kimlik Numaranız bulunmalı, pasaportunuzun süresi geçerli olmalıdır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/ barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ KAREKOD NEDİR

4. Harita Bilgisi, sınav binasına en yakın konumu göstermektedir. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden en az bir gün önce mutlaka gidip görünüz.

KPSS'DE HANGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VAR?

5. Bu belgede yazılı olan binadaki salondan başka bir salonda sınava giremezsiniz, girdiğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

6. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

7. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.

KPSS'DE ANAHTARLIK, CÜZDAN, PARA, KEMER YASAK MI? SINAVDA EŞARP İĞNESİ, GÖZLÜK YASAK MI?

8. Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; adaylar yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla, (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç) her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla, (şeffaf/numaralı gözlük hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile sınav binasına kesinlikle giremeyeceklerdir.

9. Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz.

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

10. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

KPSS'DE CEP TELEFONU YASAK MI?

11. Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN TAMAMLANMASI

12. Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı (sayfaları eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim ediniz. Sıra üzerinde bırakmayınız.

KPSS'DE MASKE VERİLECEK Mİ?

13. Sınav bina/salonlarına giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz. Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan verilecektir. Adaylar sınava kendi maskeleriyle de gelebileceklerdir.