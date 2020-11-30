KPSS branş bazında sıralamalar | ÖSYM giriş 2020 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından gelen son dakika haberine göre, KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi açıklandı. Peki KPSS önlisans branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS branş bazında sıralamalar nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından gelen son dakika haberine göre, KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi açıklandı. Kamuda personel olmak isteyen adaylar branş bazında sıralamaları sorgulamaya başladı. 26 Kasım tarihinde açıklanan önlisans sonuçların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS branş sıralaması açıklanma tarihi olarak bugünü işaret etmişti. Peki KPSS önlisans branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS branş bazında sıralamalar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALA SORGULAMALARI NASIL YAPILIR?

KPSS önlisans branş bazında sıralamalar, ÖSYM tarafından son dakika duyurusu olarak erişime açıldı. Böylelikle adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi sorgulanmaya başladı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden branş bazı sıralama sorgulamaları sürüyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ AÇIKLANDI!

KPSS önlisans branş bazı sıralamaları belli oldu. 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanan KPSS Önlisans sonuçlarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı paylaşımda şunu belirtmişti: '2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralamları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2020 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2020-KPSS önlisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."