2025 yılında Kpss'ye hazırlanan adaylar için B Grubu mesleklerin kapsamı, hangi alanlarda memur alımı yapıldığı ve hangi puan türlerinin geçerli olduğu oldukça önemlidir. Bu yazımızda "Kpss B Grubu meslekleri nelerdir, 2025 B Grubu meslekler hangi puan türüdür?" sorularını detaylı şekilde ele alıyoruz.

KPSS A VE B GRUBU ARASINDAKİ FARKLAR

Kpss, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır:

• A Grubu: Müfettiş, uzman, denetmen, kaymakam gibi kariyer mesleklerine yöneliktir. Bu kadrolara yerleşebilmek için adayların genellikle hukuk, iktisat, maliye, işletme gibi alanlarda sınavlara girmesi gerekir.

• B Grubu: Kamu kurumlarının genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler gibi alanlarda yaptığı memur alımlarını kapsar. Alımlar, merkezi yerleştirme yöntemiyle ÖSYM tarafından yapılır.

B Grubu adayları, merkezi atamalarda tercih yaparak kadrolara yerleşir. Bu nedenle Kpss'ye giren adayların büyük çoğunluğu B Grubu memuriyetler için başvuru yapmaktadır.

KPSS B GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

2025 yılı için KPSS B Grubu meslekleri oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre ilan edilir. İşte en çok tercih edilen B Grubu meslekler:

• Zabıta Memuru

• İnfaz ve Koruma Memuru (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları)

• İcra Katibi

• Belediye Memuru

• Gelir Uzman Yardımcısı (bazı kurumlarda B Grubu alımı yapılabilir)

• Defterdarlık Uzman Yardımcısı

• Adliye Katipliği

• Laborant ve Teknisyen

• Mühendis ve Mimar kadroları

• Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknisyenleri

• Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ)

• Yurt Yönetim Memuru (KYK)

• Gümrük Memurluğu

• Tapu ve Kadastro Memurluğu

• Nüfus Memurluğu

• Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Bu meslekler, adayların eğitim düzeylerine göre farklı kategorilere ayrılır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları, kendi eğitim seviyelerine uygun KPSS oturumlarına girerek bu mesleklere başvurabilir.

2025 KPSS B GRUBU PUAN TÜRLERİ

KPSS B Grubu alımlarında en çok merak edilen konulardan biri de hangi puan türünün geçerli olduğudur.

• Lisans Mezunları için: KPSS P3 puanı

• Ön Lisans Mezunları için: KPSS P93 puanı

• Ortaöğretim Mezunları için: KPSS P94 puanı

Bu puan türleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla hesaplanır. Yani B Grubu meslekler için alan bilgisi sınavına girme zorunluluğu yoktur.

2025 yılında da alımların aynı şekilde P3, P93 ve P94 puan türleri üzerinden yapılması beklenmektedir.

KPSS B GRUBU ATAMALAR NASIL YAPILIR?

B Grubu kadrolara alımlar genellikle yılda iki kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerle yapılır:

• Temmuz ataması

• Kasım ataması

Adaylar, ilan edilen kadrolardan kendi puanlarına ve mezuniyetlerine uygun olanları tercih eder. Yerleştirme işlemi tamamen bilgisayar ortamında, adayların puan üstünlüğüne göre yapılır. Bu sistem sayesinde herhangi bir mülakat süreci olmadan sadece KPSS puanıyla memur olmak mümkündür.

HANGİ ADAYLAR B GRUBU MESLEKLERİ TERCİH EDEBİLİR?

• KPSS'ye sadece Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna giren adaylar

• Alan sınavına girmeyen ancak memurluk hedefleyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları

• 2025'te kamu kurumlarında görev almak isteyen ve şartsız merkezi atamayı bekleyen adaylar

Bu nedenle özellikle iş garantisi yüksek memuriyetler arayan adaylar için B Grubu tercihleri oldukça önemlidir.

2025 KPSS B GRUBU MESLEKLERİNİN AVANTAJLARI

• Şartsız başvuru imkânı: Sadece puan üstünlüğüne göre alım yapılır.

• Mülakat stresi yoktur: Merkezi yerleştirmeler tamamen sınav puanına dayalıdır.

• Geniş kadro çeşitliliği: Sağlıktan mühendisliğe, idari hizmetlerden teknisyenliklere kadar birçok alanda fırsat sunar.

• Eşit rekabet ortamı: Yerleştirme, adayların başarı sırasına göre yapılır.

KPSS B Grubu meslekleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların en çok tercih ettiği memuriyetlerdir. 2025 yılında da B Grubu atamaları, lisans için P3, ön lisans için P93, ortaöğretim için P94 puan türleri üzerinden yapılacaktır. Adayların, tercih döneminde dikkatli olması ve kendi mezuniyet alanlarına uygun kadroları seçmesi büyük önem taşır.

B Grubu meslekler, her yıl binlerce adaya devlet memurluğu kapısını aralamaktadır. Kamuya atanmak isteyen adayların sınav hazırlıklarını buna göre planlaması, tercih sürecinde güncel kılavuzları takip etmesi önerilir.