KPSS 70 puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 71, 72, 73, 74 puanla nereye atanılır?

Kpss sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı 70 ve üzeri olan adaylar, atanma şanslarını araştırmaya başladı. Özellikle KPSS 70 puanla nereye atanılır? sorusu, 2025 yılında kamuya atanmayı hedefleyen binlerce adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu puan seviyesi, merkezi yerleştirmelerden çok kurumsal alımlar için avantajlı bir eşik olarak görülüyor.

2025 KPSS 71, 72, 73, 74 PUANLA NEREYE ATANILIR?

2025 KPSS puanı 71 ile 74 arasında olan adaylar, hem merkezi yerleştirme tercihlerini değerlendirebilir hem de kurumların yıl içinde açtığı ilanlara başvurabilir. Bu puan aralığı, birçok kamu kurumu için "orta seviyede yeterli" kabul edilir ve özellikle B grubu kadrolar açısından fırsatlar yaratır.

Bu puanlarla başvurulabilecek başlıca kadrolar şunlardır:

• VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

• Zabıta memuru (bazı belediyelerde)

• Hizmetli kadroları

• Kamu hastanelerinde destek personeli

• Belediye ve il özel idare memurlukları

• Üniversitelerde büro personeli ve tekniker pozisyonları

Bu tür kadrolarda KPSS 70-74 puan aralığı çoğu zaman yeterli olurken, özellikle az başvuru alan bölgelerde yerleşme ihtimali daha da artar.

MERKEZİ ATAMALARDA ŞANS YÜKSELİYOR MU?

KPSS 70 puan ve üzeri adaylar, merkezi atamalarda da kendilerine yer bulabilir. Her ne kadar bazı popüler kurumlarda taban puanlar 85 ve üzeri olsa da, her atama döneminde bazı kadrolar 70-75 puan bandında kalabiliyor. Özellikle aşağıdaki gibi bölge ve unvanlara göre bu puan aralığında atama yapılabilir:

• Doğu ve Güneydoğu illerindeki kadrolar

• Az başvuru yapılan unvanlar (örneğin teknisyen, kaloriferci, destek elemanı)

• Sözleşmeli kamu personeli alımları

Bu bağlamda, 2025 KPSS puanı ile merkezi atamada şansını denemek isteyen adayların tercih döneminde detaylı analiz yapmaları kritik öneme sahiptir.

KURUMSAL ALIMLARDA AVANTAJLAR NELER?

Kurumsal alımlar, KPSS 70-74 puan aralığına sahip adaylar için merkezi atamalara kıyasla çok daha fazla fırsat sunmaktadır. Her yıl birçok bakanlık, belediye, üniversite ve kamu kuruluşu kendi ilanlarını yayımlayarak personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu tür ilanlarda, genellikle taban puan 60 olarak belirlenir ve KPSS 70 puan üzeri adaylar çok daha avantajlı konuma gelir.

Kurumsal alımlarda aranan diğer şartlar arasında şunlar yer alabilir:

• İlgili bölümden mezuniyet şartı

• Sertifika ya da belge sahibi olmak (örneğin bilgisayar işletmenliği, ilk yardım, muhasebe vb.)

• İkametgâh kriteri

• Deneyim şartı

Bu kriterlere uygun olan ve KPSS puanı 70-74 arasında yer alan adaylar, çoğu ilana kolayca başvuru yapabilir ve yerleşme şansı yakalayabilir.

KPSS PUANIYLA TERCİH STRATEJİSİ NASIL OLMALI?

KPSS 70-74 puan aralığında olan adaylar için tercih stratejisi oldukça önemlidir. Bu puanla atanabilmek için aşağıdaki adımların dikkate alınması faydalı olur:

1. Merkezi ve kurumsal alımları birlikte takip etmek: Sadece merkezi atamalara odaklanmak yerine, yıl içinde açıklanan tüm kamu ilanlarına göz atmak gerekir.

2. Tercih yoğunluğu düşük illeri önceliklendirmek: Büyükşehirlerdeki kadrolar için rekabet daha fazlayken, taşrada bulunan kadrolar daha düşük taban puanlarla kapatılabilir.

3. Unvan tercihine dikkat etmek: VHKİ, hizmetli, şoför, tekniker gibi pozisyonlar genellikle daha ulaşılabilir olur.

4. Ek belgelerle fark yaratmak: Bilgisayar sertifikası, yabancı dil belgesi, mesleki kurslar tercih sürecinde öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

KPSS 70-74 PUANLA ATANMAK MÜMKÜN MÜ?

KPSS 70-74 puan aralığında yer alan adaylar için memur olma şansı kesinlikle mevcuttur. Merkezi atamalarda seçici ve dikkatli tercihlerle, kurumsal alımlarda ise uygun ilanlarla bu puan aralığı gayet yeterli olabilir. Özellikle 2025 yılı içerisinde yapılacak kurumsal alımlar ve sözleşmeli personel ilanları, bu puanı alan adaylar için önemli fırsatlar sunacaktır.

Her aday kendi puanına ve niteliklerine göre ilanları yakından takip etmeli, tercih döneminde profesyonel destek almalı ve sabırlı olmalıdır. KPSS 70 puanla başlayan memuriyet serüveni, doğru adımlar atıldığında başarıyla sonuçlanabilir.