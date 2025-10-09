KPSS 60 puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 61, 62, 63, 64 puanla nereye atanılır?

Peki 2025 yılında Kpss'den 60, 61, 62, 63 ya da 64 puan alan biri hangi kamu kurumlarını tercih edebilir? Her ne kadar yüksek puanlı adayların tercih şansı daha fazla olsa da, bazı kurumlar ihtiyaç doğrultusunda düşük puanla da personel alımı yapabiliyor. Özellikle taşra teşkilatları, belediyeler ve sözleşmeli personel ilanları bu alımlar arasında yer alıyor. KPSS puanı ile memur olmak isteyen adaylar için önemli olan sadece puan değil; tercih edilen kadro, yerleşim bölgesi, unvan ve başvuru yoğunluğu gibi birçok faktör de belirleyici rol oynuyor.

2025 KPSS 61-62-63-64 PUANLA NEREYE ATANILIR?

2025 KPSS puanı 61, 62, 63 veya 64 olan adaylar, merkezi atamalarda yerleşme ihtimali düşük olsa da bazı istisnai durumlarda kamuya girme şansına sahiptir. Bu puan aralığında olan adaylar için en olası yerleştirme alanları şunlardır:

• Belediyeler: Yerel yönetimler, kendi ihtiyaçlarına göre düşük KPSS puanı ile personel alımı yapabilir.

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan bu vakıflar, zaman zaman KPSS 60 puan ve üzeri adayları kabul eden ilanlar yayımlar.

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri: Daha kırsal bölgelerde bulunan bu kurumlar, genellikle düşük KPSS puanı ile alım yapan nadir kuruluşlardandır.

• Sözleşmeli Pozisyonlar: Sağlık personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve destek hizmetleri gibi alanlarda sözleşmeli personel alımları yapılmaktadır.

Bu alanlar için genellikle KPSS puanı alt sınır olarak belirlenir ve ek koşullar (ikametgah, sertifika, deneyim gibi) aranabilir.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA YERLEŞMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

2025 KPSS puanı ile atanmak isteyen ancak puanı 60-64 aralığında kalan adaylar için bazı özel şartlar devreye girebilir. Bu şartlar, adayların düşük puanla da olsa kadroya yerleşmesini sağlayabilir:

• İkamet Şartı: Bazı ilanlar sadece belirli bir ilde ikamet edenleri kabul eder. Bu da başvuru havuzunu daralttığı için düşük puanlı adayların şansı artar.

• Belirli Sertifikalar: Bilgisayar sertifikası, ön muhasebe, hasta kabul gibi MEB onaylı belgelerle belirli kadrolar için başvuru yapılabilir.

• Mülakatlı Alımlar: Mülakat sisteminin uygulandığı yerlerde, KPSS puanı sadece ön eleme olarak kullanılır. Böylece 60-64 puan aralığındaki adaylar da mülakatta başarı göstererek atanabilir.

MERKEZİ ATAMA MI, KURUMSAL ALIM MI?

KPSS'de düşük puan alan adayların merkezi atamalarda şansı oldukça düşüktür. Çünkü merkezi atamalarda rekabet çok yüksektir ve genellikle taban puanlar 80'in altına nadiren düşer. Ancak kurumsal alımlar, düşük puanlı adaylar için büyük bir fırsat yaratır.

Özellikle belediyeler, üniversiteler, kamu hastaneleri ve valiliklere bağlı kurumlar, ihtiyaç duydukları kadrolar için yıl içinde sık sık ilan açar. Bu ilanlarda 2025 KPSS 60 puan ve üzeri adaylara şans tanınabilir. Bu yüzden, kurumsal ilanları düzenli takip etmek ve başvuru şartlarına uygun hareket etmek oldukça önemlidir.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR OLMA STRATEJİSİ

Her ne kadar yüksek puan almak avantajlı olsa da, 60-64 KPSS puanı ile memur olan binlerce kişi vardır. Bu başarıyı sağlayan adayların ortak noktaları şunlardır:

1. İlanları yakından takip etmek: Her kamu ilanı farklı koşullar içerir. Anlık takip, fırsatları kaçırmamak için kritiktir.

2. Bölgesel tercih yapmak: Büyük şehirler yerine az başvuru alan il ve ilçeler, düşük puanla yerleşme ihtimalini artırır.

3. Alternatif yolları değerlendirmek: TYP (Toplum Yararına Programlar), İŞKUR destekli projeler ve geçici kamu istihdamları da uzun vadede kadrolu memurluğa kapı açabilir.

2025 KPSS 60-64 PUANLA UMUT VAR MI?

KPSS 60-64 puan aralığı, her ne kadar düşük gibi görünse de bazı durumlarda yeterli olabilmektedir. Özellikle kurumsal alımlar, yerel yönetim ilanları ve sözleşmeli pozisyonlar bu puanla başvuru yapmaya imkân tanımaktadır. Adaylar sabırlı olmalı, ilanları düzenli takip etmeli ve tercih dönemlerinde dikkatli hareket etmelidir.

2025 KPSS puanı ile memur olmak isteyen adaylar için seçenekler sınırlı olabilir; ancak doğru strateji ve dikkatli tercih ile memuriyet hayali hâlâ mümkündür. Puanınız kaç olursa olsun, kamuya yerleşmek için umut her zaman vardır.