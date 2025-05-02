1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı

KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı?

KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadroların açıldığı merak konusu oldu. Adaylar, tercihlerine göre belirlenen kadrolara başvuru yapabilecekler. Peki, KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı? İşte detaylar...

Kpss 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı? sorusu, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tercih kılavuzunun ardından binlerce adayın en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 15.342 sözleşmeli personel alımı yapılacak bu süreçte, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik geniş bir kadro listesi sunulmuş durumda. Peki, KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı?

KPSS 2025/4 HANGİ KADROLAR AÇILDI?

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu kapsamında 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi uyarınca yapılacak. Adaylar, tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.

KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı?

KPSS 4 NASIL BAŞVURULUR?

Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecekler. Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.