Kpss 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı? sorusu, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tercih kılavuzunun ardından binlerce adayın en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 15.342 sözleşmeli personel alımı yapılacak bu süreçte, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik geniş bir kadro listesi sunulmuş durumda. Peki, KPSS 2025/4 kapsamında hangi kadrolar açıldı?

KPSS 2025/4 HANGİ KADROLAR AÇILDI?

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu kapsamında 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi uyarınca yapılacak. Adaylar, tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.

KPSS 4 NASIL BAŞVURULUR?

Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecekler. Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.