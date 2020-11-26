KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları- ASEM puanları, detayları
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KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları- ASEM puanları, detayları

26.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:08
KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları- ASEM puanları, detayları

Jandamra Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan Astsubay alımları aranmaya başlandı. KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları - ASEM puanları. Peki KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları neler? İşte detaylar...

Jandamra Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan Astsubay alımları aranmaya başlandı. KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları - ASEM puanları. Peki KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları neler? İşte detaylar...

Kadın ve Erkek Astsubay Kadroları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere astsubay alımları yapıyor. Binlerce kişilik kadro ile yapılan Astsubay alımları için kadrolar şöyledir:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Kadroları:

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  • Güverte,
  • Makine,
  • Kurbağadam,
  • İkmal,
  • Uçak Bakım,
  • Bilgi teknolojileri,
  • İdari,

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Alımı Kadroları:

  • Jandarma,
  • Personel,
  • İkmal,
  • Maliye,
  • Uçak/Helikopter Teknisyeni,
  • İstihkam,
  • Bakım,
  • Muhabere,
KPSS 2020 ön lisans astsubaylık başvuru şartları ve alımları- ASEM puanları, detayları

2020 ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Astsubay alımları için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Adaylardan bu yönde özel olarak KPSS, Yaş, Eğitim, Sağlık gibi kriterler aranıyor. İşte Astsubay alım başvuru genel ve Özel Şartlar:

Genel Şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,
  • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
  • Hamile olmamak,

Özel Şartlar:

KPSS Şartı: KPSS puanı şartı aranan branşlar için; KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini almış olmak.

Yaş Şartı: 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Eğitim Şartı: Temini yapılacak kadorolarda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek ve Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

Sağlık Şartı: TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu almak,

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanması ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının astsubay alımı ilanları beklenmeye başlandı. Henüz ilan yayımlandı. Ancak önümüzdeki günlerde beklenmektedir.

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