KPSS-2020/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları sorgulama ÖSYM, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihlerin tercihlerini yapan adaylar için KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınava dair sayısal veriler de paylaşıldı. KPSS-2020/10 tercih sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme işlemi tamamlandı ve sonuçlar ÖSYM internet adresi https://www.osym.gov.tr/ üzerinden duyuruldu. Toplamda 53 sözleşmeli personel alınacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan kontenjan kalmadı. İşte ayrıntılar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2020/10 YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

SAYISAL BİLGİLER

KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına toplamda 7 bin 670 başvuru yapıldı. Bunlardan; 103'ü ortaöğretim, bin 166'sı ön lisans ve 6 bin 401'i de lisans düzeyindeki başvurular olarak kayda geçti. Tarım Bakanlığı'nın açtığı kontejanlar ise: Ortaöğretimde 2, ön lisansda 6, lisansda ise 45 olarak belirlenmişti. Toplamda 53 sözleşmeli personel alımı için 7 bin 670 başvuru alınmış oldu. Yerleştirme sonucunun ardından boş kontenjan kalmadı.