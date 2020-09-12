Kozmetik sektörünün pandemide yaşadığı dijital dönüşüm, rekabet gücünü artırdı Tüm dünyanın içinden geçtiği sancılı sosyo-ekonomik süreç, tüketim alışkanlıklarını eski haline dönmeyecek şekilde değiştirdi.

Tüm dünyanın içinden geçtiği sancılı sosyo-ekonomik süreç, tüketim alışkanlıklarını eski haline dönmeyecek şekilde değiştirdi. Sosyal hayat, çalışma hayatı ve ekonomik dinamikler de yaşanan bu yeni süreçlere göre revize edildi. Sosyal hayat yerini sosyal medya ve iletişim kanallarına, çalışma hayatı dönüşümlü ve evden çalışma modeline, ekonomik dinamikler ise yerini dijitalleşme ile online süreçlere bıraktı.

Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, dijital dönüşümün meyvelerini hız, karlılık, farklılaşma ve rekabet üstünlüğü olarak topladıklarını söyledi. Kesen, sürece uyum sağlayanların öne çıktığının altını çizerek, "Sektörde yerli üretim ve ürünlerin desteklenmesi, dijital dönüşüm, erişilebilir ve temiz içerikli ürünler konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kalite ve verimi arttırmak adına kozmetik sektörünün dijitalleşmesine öncülük etmek, misyonumuz oldu. Ayrıca, hedef kitlemizin büyük yüzdesi kadınlar olduğu için kadınlara yönelik projeler de çalışma hedeflerimizde yer alıyor" dedi.

Yeni alım ve hizmet yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kesen, "Topluma faydalı olabilmek ve ekonomik katkı sağlamak adına etki ajandalarımızın odağında da kadının güçlenmesi yer alacak. İş ve aile yaşamını uyumlu kılacak politikalar da daima gündemde olmalı. Online iş modellerine kadın iş gücünü dahil etmek de bu sürecin uzantısı olmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA