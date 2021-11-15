Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor - Haberler
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Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadıyla zeytinyağı fabrikalarında da yoğunluk yaşanmaya başladı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadıyla zeytinyağı fabrikalarında da yoğunluk yaşanmaya başladı.

Zeytin bahçelerinden özenle toplanan zeytinler, torbalara doldurularak zeytinyağı fabrikalarına getiriliyor.

Fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirilen zeytinler, kilogramı 50 kuruştan sıkılırken, elde edilen zeytinyağı ise 35 liradan satışa sunuluyor.

Üreticilerden Yusuf Gül bu yıl zeytindeki verimden ve çıkardıkları zeytinyağı kalitesinden memnun olduklarını belirtti.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mehmet Aslanhan da fabrikalarında 24 saat hizmet vererek zeytin sıkımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

Kozan'da zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

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