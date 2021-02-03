Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor
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Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor

03.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:14

Türkiye'nin şifalı sularıyla tanınan termal merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, tatilcilerin gözdesi oldu.

Türkiye'nin şifalı sularıyla tanınan termal merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, tatilcilerin gözdesi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinlik yaşanan ilçedeki tesislerde, üç haftalık yarıyıl tatiliyle hareketlilik arttı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen aileler, hem dinlenme hem de şifalı sudan faydalanma imkanı buluyor.

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal, AA muhabirine, salgınla mücadele edilen bu süreçte ailelerin, izole tatil imkanı sunulan apart tesislerde konaklayabildiği gibi otellerden de hizmet alabildiğini belirtti.

Ünal, Kozaklı kaplıcalarının, kalsiyum, sodyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular arasında yer aldığına işaret etti.

"İlçeye gelenler aynı anda üç tatil şansını birlikte yakalayabiliyor"

Devam eden yarıyıl tatilinde aileleri çocuklarıyla ilçeye davet eden Ünal, şöyle konuştu:

"Apartlar bu süreçte müstakil olduğundan daha güvenli, hijyen koşullarına uygun bir ortam. Odalardaki termal havuzlar da aileye özel olduğu için özellikle tercih ediliyor. Bu süreçte tatil yapmak isteyenler, rezervasyonun ardından e-Devlet üzerinden seyahat belgesi alıp gelebiliyor. Uzaktan eğitim alan çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlama nedeniyle çok sıkılmıştı, bu tatil bir fırsat oldu. Çeşitli hastalıklara iyi gelen termal sudan faydalanan misafirler, yakın mesafedeki Erciyes Dağı'nda kayak, Kapadokya'da kültür, Kozaklı'da ise sağlık turizmi yapabiliyor. İlçeye gelenler aynı anda üç tatil şansını birlikte yakalayabiliyor."

Termal tesis işletmecisi Ercüment Turhal da ilçede her bütçeye uygun tesis bulunduğunu, 4 kişilik apart dairelerin günlük 80 liradan kiralanabildiğini söyledi.

Termal tesislerde son günlerde yaşanan yoğunluğun memnun edici düzeyde olduğunu ifade eden Turhal, "Otellerimizdeki odalar günlük dezenfekte edilmekte. Odalarda ailelerin kendisine ait termal havuzları bulunuyor. 24 saat boyunca termal sudan faydalanabiliyorlar. Yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk arttı. Geçmiş yıllarda ara tatil 2 hafta oluyordu, bu yıl 3 hafta tatil olunca çeşitli illerden misafirlerimiz geliyor. Onları HES kodunu sorgulayıp ateş kontrolü yaparak tesislerimize alıyoruz." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde ilçeyi tercih edenlerden Numan Yardım, tatil fırsatını değerlendirmek istediklerini belirtti.

Önceki yıllarda da ilçedeki termal tatil imkanından yararlandığını anlatan Yardım, "Şifalı sulardan yararlanmak amacıyla Hatay'dan geldik. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çocuklar evde bunalmıştı. Temiz hava ve termal tatil bize iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Cumhur Can da ilçeye gelirken Kapadokya'da peribacaları arasında gezme imkanı bulduklarını, termal tatilin ardından dönüş yolunda da Erciyes'teki kayak merkezine geçeceklerini kaydetti.

Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor
Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor
Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor
Kozaklı kaplıcaları yarıyıl tatilinde konuklarına şifa dağıtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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