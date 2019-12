Köyüne olan vefa borcunu kültür merkezi yaparak ödedi

09.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:47

Doğup büyüdüğü Kahta'ya bağlı Karadut köyünden yıllar önce İstanbul'a göçen hayırsever işadamı Ramazan Aksoy, köyüne taziye evi ihtiyacını da karşılayacak modern bir kültür merkezi yaptı



Vatandaşların taziyelerini ve sosyal faaliyetlerini daha rahat bir ortamda kabul etmelerini sağlamak amacıyla Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünde hayırsever iş adamı Ramazan Aksoy tarafından yapılan modern kültür merkezinin açılışına Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta, Sincik ve Samsat Belediye Başkanları, STK Başkanları ve Karadut Köyü halkı katıldı. Modern bir mimariyle inşa edilerek içinde erkek ve kadınlar bölümünden oluşan taziye evi ihtiyacını da karşılayacak kültür merkezi, iki katlı olup içinde kütüphane, mescit ve yemekhane bulunup diğer sosyal faaliyetler içinde kullanılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İşadamı Ramazan Aksoy, "Bizler bu köyde doğup büyüdük. Köyümüzün dağlarında ve taşlarında çok güzel anılarımız var. Bizler her ne kadar İstanbul'da yaşasak da gönlümüz ve aklımız her zaman doğup büyüdüğümüz baba topraklarımızdadır. Allah nasip etti, bu imkanları bize verdi bizlerde köylü kardeşlerimizle böyle bir eseri köyümüze kazandırdık. Bu eserin yapılması noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Bugün hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara hayrı dokunandır. Bizler bu topraklarda doğduk ve bu topraklarda yaşıyoruz. Şimdide kimimizin maddi, kimimizin manevi imkanları var. Eğer bu imkanları bu millet adına kullanıyorsanız ne mutlu size. Hayır işlerinde birbirimize destek, birbirimizle yarışmak lazım. Allah'a şükür bugünde burada devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu devam ettiririz. Son yıllarda hükumetimiz tarafından köylerimize alt ve üst yapı bakımında çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Şu anda yatırım anlamında şehirlerimizde ne varsa köylerimize de o hizmetleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de eksikliklerimizi gözden geçirerek köylerimize yönelik hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkartırız. Çok amaçlı Kültür Merkezinin Karadut Köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Hayırsever iş adamı Ramazan Aksoy'a teşekkür eden Vali Aykut Pekmez ise, "Adıyaman İstanbul'a çok göç vermiş bir ilimiz. Allah'a şükürler olsun ki İstanbul'da Ramazan bey gibi birçok iş adamımız ve Adıyamanlı hemşehrimiz orada ekmeğini kazanıyor. Adıyamanlı her hemşehrimiz doğup büyüdüğü topraklara maddi ve manevi elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bugünde bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Bu güzel eseri köyümüze kazandıran Ramazan Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Karadut köyümüz tarihi ve turistik değerlerimizin başında gelen Nemrut Dağına en yakın köyümüz. Geçen yıl 100 bin civarında turisti Nemrut dağı başta olmak üzere Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini ziyaret etmişti. Bu senede 160 bin civarında turist Adıyaman'a geldi. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılacak tanıtım ve yatırımlarla birlikte Nemrut'a ve Adıyaman'a gelecek turist sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Nemrut'a en yakın köy Karadut Köyümüz olduğu için de köyümüzün bu konuda hazırlık yapması önemli diye düşünüyorum. Hayırsever işadamımız Ramazan Aksoy tarafından yapılan ve önemli toplumsal bir ihtiyaca cevap verecek olan Kültür Merkezinin Karadut Köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi. - ADIYAMAN

