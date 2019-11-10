Köylüler, kayalıktaki doğal silüeti önünde Atatürk'ü andı

10.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:55

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarında bulunan tepedeki kayalık oluşumu Atatürk silüetini andırıyor. Köylüler, her yıl 10 Kasım'da silüete bakarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü anıyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki tepedeki kayalık alandaki silüeti köylüler Atatürk'e benzetiyor. Gökyüzüne doğru yatay halde bulunan, Atatürk'ün göz kaş ağız ve çene kısmının benzerliği ile dikkat çeken kayalıktaki silüet dikkat çekiyor. Her yıl 10 Kasım'da köylüler, yamaca giderek anma töreni düzenleniyor. Bu yıl da köyde bulunanlar Atatürk'ün silüeti karşısında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: DHA