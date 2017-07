Köylü Kadınların Türkü Aşkı Koro Kurdurdu (2)

- Köylü kadınlardan oluşan koro

Emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz ile röportaj

Koro üyesi Günnur Yılma ile röportaj

Koroda yer alan Fatma Uludağ ile röportaj Köylü kadınların türkü aşkı koro kurdurdu

Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde yaşayan 17 kadından oluşan koro, Trakya'nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini seslendiriyor

Emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'den bir yıl boyunca eğitim alan 40 ila 80 yaş aralığındaki kadınlar, çeşitli etkinliklerde mini konserler veriyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan 17 kadından oluşan koro, Trakya'nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini genç kuşaklara aktarmak için seslendiriyor.



Köydeki işlerinden arta kalan zamanlarında bir araya gelerek türküler seslendiren kadınlar, profesyonel bir koro kurmak için emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'den yardım istedi.



Bir yıl boyunca haftanın iki günü köyde müzik eğitimi alan, 40 ile 80 yaş aralığındaki kadınlar, giyindikleri yöresel kıyafetleriyle ilçedeki çeşitli etkinliklere katılarak, mini konserler veriyor.



Trakya'ya özgü 30 yöresel türküyü seslendirerek gelecek kuşaklara aktaran koro, Avrupa ülkelerinde de konser vermek istiyor.



"Eski yıllarımızı da hatırlıyoruz"



Koro üyesi Günnur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylü kadınlarının da sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla koro kurduklarını söyledi.



"Cumhuriyet Kadınları" korosu adını verdikleri koro ile unutulmaya yüz tutan türküleri seslendirdiklerini belirten Yılmaz, "Türküleri seslendirmekten keyif alıyoruz. Koro sayesinde toplumla iç içe olduğumuz için öz güvenimiz arttı. Verdiğimiz konserlerde de olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz." dedi.



Koronun çalışmalarını köyde sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Korodaki birçok kadın ilk okuldan beri belki böyle bir etkinlikte yer almadı. Kurduğumuz koro ile eski yıllarımızı da hatırlıyoruz. Koro ile çok güzel duygular besliyoruz. Köydeki kadınlarımızla hem birlik beraberlik içerisinde oluyoruz hem de unutulmaya yüz tutan türkülerimizi seslendiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ülkelerine açılmak. Biz davet geldiğinde her yerde konser vermeye hazırız."



Yılmaz, yakın köylerdeki kadınlara da örnek olduklarını dile getirdi.



Koroda yer alan Fatma Uludağ da köyde yaşayan kadınların zor şartlarda işler yaptığını anlattı.



Gençlere unutulmaya yüz tutan türküleri aktardıklarını ifade eden Uludağ, "Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de gelecek kuşaklara güzel bir miras bırakıyoruz." diye konuştu.



-Köylerde sanatsal faaliyetler



Emekli müzik öğretmeni Akdeniz ise korodaki kadınların azmi ve başarısının şaşırtıcı olduğunu söyledi.



Köylü kadınlarının sanatsal faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini anlatan Akdeniz, koronun özellikle köylerde sanatsal faaliyetlerde bulunamayan insanlara konserler verdiğini dile getirdi.



Köy hayatının kent hayatına göre zor olduğunu kaydeden Akdeniz, "Kadınlarımız türküler, şarkılar ve şiirler ile tüm insanlığa sesleniyor. Koromuz beğeniyle dinleniyor. Coşkuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her yerde köylü kadınlar coşkularını paylaşıyor. Türküler insanların ortak kültürüdür. Bizim sesimiz her türküyü çalmaz, içinde sevgi, gönülden gönüle giden yol olmalı." şeklinde konuştu.



Akdeniz, köylü kadınlarına destek olan erkeklere de teşekkür etti.