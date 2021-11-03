"Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar" kitabının tanıtımı yapıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - "Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar Kitap Tanıtımı ve Panel" etkinliğinde, kuruluşundan bugüne ilçenin değişimi, gelişimi ve bölgenin tarihi ele alındı.

Bağcılar Belediyesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çağırıcı, Bağcılar'ın yaşam hikayesinin köyden kente dönüşen şehrin, sosyal ve kültürel hayatındaki değişiminin bir ifadesi olduğunu söyledi.

İlçedeki bütün kurum ve kuruluşlarla karşılıklı iletişim içinde olmaları sayesinde sorunlara hızlıca çözüm üretebildiklerini dile getiren Çağırıcı, "Bir tek derdimiz vardı, o da Bağcılar'ı yaşanabilir bir yer haline getirmek ve Bağcılar insanından almış olduğumuz vekaleti hakkıyla yerine getirebilmek." diye konuştu.

Panelde Bağcılar'ın geçmişi ve bugünü ele alındı

Kitapta yer alan görsellerin ve belediyenin çalışmalarının yer aldığı videonun da gösterildiği program kapsamında gerçekleştirilen paneli Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş yönetti.

Panelde konuşan eski milletvekili ve Bağcılar Belediyesinin ilk belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, ilçenin bugünkü haline gelmesi için çaba sarf eden pek çok kişi bulunduğunu ve hepsine müteşekkir olduğunu ifade etti.

Bağcılar Belediyesinin kuruluşundan itibaren zorluklar içinde pek çok başarılı çalışmaya imza atıldığını anlatan Kıyıklık, "Halkın da desteğiyle çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bunda en büyük etkenlerden biri istişareye çok büyük önem vermemiz oldu. Göreve geldiğimden itibaren istişare yaptığım 17 insan vardı. Bu kişilerle her 15 günde bir toplanırdık." dedi.

"Tarihi yapanlar, yazmakta da yol gösterici oldu"

Kitabı hazırlayan isimlerden Doç. Dr. Şefik Memiş, konuşmasında Bağcılar'ın geçmişten bugüne gelişimini ve esere ilişkin çalışmaları anlattı.

Memiş, "Genellikle tarihi yapanların tarihi yazmakta geciktikleri ya da pek önemsemedikleri düşünülür fakat bu çalışma sırasında Bağcılar'ın tarihi yapan başkanların tarihi yazmakta da yol gösterici olduğunu gördük." değerlendirmesini yaptı.

Eseri hazırlayanlardan Doç. Dr. Arif Kolay ise bölgenin 19. yüzyıldaki tarihi olaylardan bugüne kadar farklı dönemlerde çeşitli göçler aldığını anlatarak, arşiv belgeleri eşliğinde tarihi bilgiler paylaştı.

Program kapsamında kitapta yer alan görsellerden hazırlanan sergi de açılırken katılımcılara "Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar" eseri hediye edildi.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve eski AK Parti Sinop Milletvekili Cahit Can da katıldı.

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