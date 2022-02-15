Köyceğiz'de yangından etkilenen üreticilere besi yemi desteği

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi yemi desteği verildi.

Üreticilere bin ton saman, 830 ton da büyükbaş ve küçükbaş besi yemi dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yaptığı açıklamada, Muğla'da geçen yıl çıkan yangınlarda 60 bin hektara yakın ormanlık alan yandığını, bunun 15 bin dekarının da zeytin, meyve ve narenciye bahçelerinden oluşan tarımsal alan olduğunu söyledi.

Barış Saylak, "Yangından zarar gören 9 ilçedeki 57 kırsal mahalledeki etap projeleri çerçevesinde ilimizde yangından etkilenen büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini mağdur etmemek adına bin tonu kaliteli kuru ot ve saman, 830 tonu da konsantre yem diye adlandırılan toplam bin 830 ton kesif yemler Köyceğiz'deki 8 kırsal mahallemizdeki üreticilerimize dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

Yangınlardan bu yana üreticilere dağıtılan 500 ton arı yemi, 186 ton arı keki ve diğer yardımlarla şu ana kadar bakanlığın 16 trilyon liralık bir bütçeyle üreticilere katkı sunduklarını ifade eden Saylak, şunları kaydetti:

"Onun ötesinde bu 9 ilçemizin 57 kırsal mahallesinde 21 milyon liralık etap projelerini hazırlamıştık. Bunun içinde 100 bin fide dağıtımı, alet ekipmanlar, aşı, 154 ton yem bitkisi tohumu ekilişi yaptırdık. Dolayısıyla devletimiz üreticilerimiz mağdur olmasın diye her türlü imkanı bizlere sundu. Biz de bunu adil ve adaletli bir şekilde üreticilerimizle buluşturmaya gayret ettik. Aynı zamanda 2 bin 225 civarındaki üreticimizin tarımsal zararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı afet ödeneğinden gelen 17 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatırmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 21 milyon liralık bir ödenek daha yine üreticilerimizin banka hesap numaralarına yatırılacak. Dolayısıyla daha yangının yılı olmadan birçok ilçemizde, ilimizde, mahallemizde üreticilerimizin yaralarını sarmış olacağız."

Köyceğiz Orman deposu alanında yapılan dağıtım törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve ziraat odası başkanları ve üreticiler de katıldı.