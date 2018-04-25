Köy Yaşamını Okuyarak Şenlendiriyorlar

FERİDE PELİN İNAL - Kilis'te Hüsnü Özyeğin Vakfı tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) desteğiyle yürütülen "Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında bir araya Musabeyi ilçesine bağlı 7 köyün kadınları, haftanın bir gününü kitap okumaya ayırıyor.

Tarla işlerini, hayvanların bakımını bir günlüğüne bırakarak kitapların dünyasına dalan kadınlar, hayal kurmanın keyfini sürüyor.

Okudukları eserleri kendi aralarında yorumlayan kadınlar, roman kahramanlarının hayatlarını bazen kendi hayatlarıyla da bağdaştırıyor.

AÇEV eğitmeni Melek Kanbağlı, AA muhabirine, kitap okuma günlerinin Aşağı Kalecik, Bektaşoğlu, Gökmusa, Dutluca, Belenözü, Sabanlı ve Yeşiloba köylerinde yürütüldüğü belirtti.

Her gün bir köyde kadınlarla bir araya gelerek çok keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Kanbağlı, "Köylerde çocuklarla ve hanımlarla haftada bir toplanıp kitap okuyoruz. Hanımlar çok mutlu oluyor. Aralarındaki iletişim kuvvetleniyor. Benim yolumu sabırsızlıkla beklediklerini söylüyorlar." dedi.

Kanbağlı, yaptıkları okumalar sayesinde kadınları kendilerini geliştirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Romanlar okuyoruz. Ben onlardan, onlar da benden bir şeyler öğreniyor. Etkinlikler yapıyoruz. Benim her gün bir köyüm var. Bazen kadınlar birbirlerine konuk oluyorlar. Okuma alışkanlığı kazandılar. Çocukları için çok güzel örnek oluyorlar. Köyde çok işleri var ama grubumuza katılmaya çalışıyorlar. Kitaplarımızı bölüm bölüm okuyoruz. Fakat hanımlar benden önce okuyup, derslerine çalışıyorlar. Arada çay molalarımız, muhabbetlerimiz oluyor. Her köyün büyüklüğüne ve işlere göre grubumuzdaki kişi sayısı değişiyor. Bazen 5, bazen de 20 kişi oluyoruz. İlk başlarda 'bu yaştan sonra kitap okumanın ne faydası olacak, okumasak da olur' diye düşündüler ama şimdi çok mutlular. Biz haftada bir toplanıyoruz ama kendileri vakit buldukça okumalarını ilerletmeye çalışıyorlar. Okuma yazma bilmeyenler de dinlemek için geliyor."

Kanbağlı, kadınlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen projenin, yıl sonuna kadar süreceğini sözlerine ekledi.

"Sosyal hayatım değişti"

Dutluca köyündeki okuma günlerine katılan Şaziye Boşnak ise önceleri köyünden dışarı çıkmadığını ancak proje sayesinde sosyalleştiğini dile getirdi.

Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini aktaran Boşnak, şöyle devam etti:

"İlkokul mezunuydum. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. İnşallah bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Sosyal alanda da değişiklikler oldu. Köyün dışına çıkmayan biriydim. İnsanları tanımaya başladım. Arkadaşlarla daha sık görüşmeye başladık. Haftayı iple çekiyoruz. Çarşamba günü okuma günümüz. O gün bütün işlerimizi bırakıp geliyoruz. Bizim için değişik, güzel bir gün oluyor. "

Aşağıkalecik köyünden Saniye Dönmez de kitapları okurken olayları kendi yaşıyormuş gibi olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla beraber okuyoruz. İşim olmadığında, fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Bundan sonra okumaya devam edeceğim. En çok Sait Faik Abasıyanık'ın 'Semaver' kitabını sevdim. Eskiden okumuyordum. Şimdi her hafta hocamızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.