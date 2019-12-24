Köy okullarını konser salonlarına çevirdiler, hikayeleri ödül aldı

24.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:48

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) sanatçıları tarafından gönüllülük esasıyla oluşturulan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, dezavantajlı illere giderek köy okullarında daha önce hiç müzikle tanışmamış çocuklara konser veriyor. Yönetmen Alper Akdeniz tarafından 'Güneş Gözlü Çocuklar' ismiyle belgeselleştirilen topluluğun hikayesi, İpekyolu Film Festivali'nde 3 bin 56 film arasından 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İZDSO sanatçıları tarafından gönüllülük esasıyla oluşturulan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dezavantajlı illere giderek daha önce hiç müzikle tanışmamış çocuklara konser veriyor. Keman, viyola ve viyolonsel sanatçılarından oluşan 10 kişilik topluluk, provalarından arta kalan zamanlarda başta doğu illeri olmak üzere Türkiye'yi karış karış gezerek köy okullarını birer konser salonuna çeviriyor. 'Onlar bize gelemezse biz onlara gideriz' diyerek çocuklara sanat ve müziği aşılamayı amaçlayan grup, şu ana kadar 300 bin öğrenciye konser vermenin mutluluğunu yaşıyor. Sanatı toplumsal fayda sağlamak amacıyla kullanarak tüm vatandaşlara örnek olan topluluk, çocuklara ve gençlere müzik ile temas ediyor. Yönetmen Alper Akdeniz tarafından 'Güneş Gözlü Çocuklar' ismiyle belgeselleştirilen topluluğun fedakar hikayesi, İpekyolu Film Festivali'nde 3 bin 56 film arasından 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: DHA