Köy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı

Köy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde köy okullarında öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti.

Kırklareli'nde köy okullarında öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

-Köy okullarında okuyan çocuklar heyecanlıydı

Köy okullarında eğitim gören öğrenciler de, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi. Öğrenciler, heyecanla bir birlerinin ders notlarına baktı.

İnece Ortaokuluna taşımalı sistem ile 9 köyden gelen 75 öğrenci sabah okullarına geldiklerinde öğretmenlerinin yardımı ile bilgisayar sınıflarında karnelerini görüntüledi. Öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencilerden Irmak Mamak, karnesini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takdir aldığını ifade eden Mamak, yaz tatilinde de derslerine çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tuğba Güzeler ise karne notlarını gördüğünde sevinçten havaya uçtuğunu bildirdi.

Ege Kerim Ülger de bugün hayatının en mutlu günlerinden olduğunu belirterek, "Bu yılda karnemizi dijital ortamda gördük. Zor bir süreç geçiyoruz. Her şeye rağmen karnemizi almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gareth Bale Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:40:36. #1.15#

title