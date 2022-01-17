Kovid-19 vakalarının arttığı Bingöl'de tedbirlere uyulması çağrısı

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı oranın düşük olması ve tedbirlere uymada yaşanan eksikler nedeniyle son iki haftada vaka sayısında yaklaşık 30 kat artış olduğunu bildirdi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı oranın düşük olması ve tedbirlere uymada yaşanan eksikler nedeniyle son iki haftada vaka sayısında yaklaşık 30 kat artış olduğunu bildirdi.

Gündoğdu, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'de son olarak 100 binde 36 olan vaka sayısının 1-7 Ocak aralığında 100 binde 705'e çıktığını söyledi.

Özellikle Omicron varyantının Türkiye'de görülmesiyle son 2 haftada vaka sayısının arttığını belirten Gündoğdu, Omicron varyantının üst solunum yolunu daha fazla etkilediğini kaydetti.

Vatandaşlarda tedbirler konusunda rehavet oluştuğunu, bu nedenle hastalığı başkasına da kolay bir şekilde bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle ilimizde aşı oranının düşük olması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadaki eksiklerden dolayı son iki haftada vaka sayılarında yaklaşık 30 kat artış oldu. Ama şu ana kadar bu vaka artışlarının hastanedeki yoğunluğa çok etki etmediğini görüyoruz. Özellikle aşı olmayan veya eksik aşılı ve kronik hastalığı olan kişilerin ağır bir şekilde hastalığı geçirdiğini görüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını, özellikle kronik hastalığı olan veya immün yetmezliği olan hastaların bu konuda daha hassas olmasını, vatandaşlarımızın da bu kişilerin sağlığını korumak adına kurallara uymasını istiyoruz."

Gündoğdu, geçen yıl kasım ve aralık aylarında grip vakalarının çok fazla olduğunu aktararak, "Bunun üstüne Omicron varyantının eklenmesiyle bulaştırıcılığı çok fazla olduğunu ve hiç semptom göstermeyen kişilerde de maalesef pozitiflerin olduğunu görüyoruz. Bunların da farkında olmadan başkalarına bulaştırdığını sahada gördük. Bundan dolayı özellikle kapalı alanlarda, nüfusun fazla olduğu yerlerde tedbirlere uyulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hastaneler de bulaş kaynağı olabilir"

Kovid-19 semptomları gösterenlerin mutlaka test yaptırması gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, salgının başından itibaren ekiplerin vatandaşlara hizmet etmek amacıyla yoğun bir gayret sarf ettiğini anlattı.

Gündoğdu, son dönemde vaka artışıyla birlikte filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde hastanelere başvuruların artmasından dolayı, hastaneler de bulaş kaynağı olabilir. Semptom göstermeyenlerin hastaneye başvurmaması gerekiyor. Test merkezlerinden ve toplum sağlığı merkezlerinden testlerini yaptırabilirler. Özellikle hafif de olsa semptom gösteren kişilerin bir an önce kendilerini korumaları, ev içi ve dışında bulaşın önüne geçmesi lazım."