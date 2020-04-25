Kovid-19'u yenen astım hastası: "Hayat yaşamaya değer"
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Büyükçekmece, Mimar Sinan, Ömer Çebi, Güncel, Haber

Kovid-19'u yenen astım hastası: "Hayat yaşamaya değer"

Astım hastası 52 yaşındaki Ömer Çebi, 21 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

25.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:36
Kovid-19'u yenen astım hastası: 'Hayat yaşamaya değer'

Astım hastası 52 yaşındaki Ömer Çebi, 21 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

Büyükçekmece Belediyesinde zabıta amiri olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Çebi, 3 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Çebi, burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonucunda Kovid-19 şüphesi görülerek, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan test sonucuna göre Kovid-19 tanısı alan Çebi, solunum sıkıntısı nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımdaki 11 günlük mücadelenin ardından tedavisine serviste devam edilen Çebi, sağlığına kavuştu. Çebi, evde gözetim altında tutulmak üzere hastaneden taburcu edildi.

"Hayat her şey rağmen yaşamaya değer"

Ömer Çebi, AA muhabirine, evde istirahatte olduğu bir dönemde gece vakti yüksek ateş ve öksürük belirtilerinin başladığını, sabaha karşı geldiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde başlayan tedavisinin tamamlandığını anlattı.

Son yapılan tetkiklerinde Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktaran Çebi, şöyle konuştu:

"Söylenecek çok şey var. Bunları sıralamak çok zor fakat şunu söylemek istiyorum. Bu yoğun bakımdaki zorlu süreçte çektiklerini sadece yaşayan insanlar bilir. Kesinlikle Allah kimseyi buraya düşürmesin. Yoğun bakımdayken bir ara düşündüm. Servise çıksam camdan doğayı seyretsem, ağaçlara, tabiata baksam diye. O yoğun bakım ünitesi hayatı bir film şeridi gibi insanın gözünün önünden geçiriyor. Hayat çok güzel, her şeye rağmen yaşamaya değer."

"Sağlığınız ve sevdikleriniz için evde kalın"

Çebi, Mimar Sinan Devlet Hastanesinde görev yapan tüm sağlık personelinin yoğun bir çabayla kendisini hayata döndürdüğünü ve tedavi sürecinde çok ilgilendiğini dile getirdi.

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Çebi, "Bu süreci kimsenin yaşamasını istemiyorum. Dışarıda insanlar bu hastalığa belki basit bir şeymiş gibi bakıyor. Kolay görünüyor veya ne kadar badireli bir süreç olduğunu bilmiyorlar. İnsanlara şunu söylemek istiyorum; sağlıkları ve sevdikleri için evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar." ifadelerini kullandı.

"Başarılı bir tedaviden dolayı çok mutluyuz"

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Uğur Turhan da Ömer Çebi'nin 3 Nisan'da acil servise başka bir hastaneden solunum sıkıntısı nedeniyle sevk edildiğini söyledi.

Çebi'nin öyküsünde astım hastalığı ve bilinmeyen bir alerjisi olduğunu, başka ek bir hastalığının bulunmadığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Ciddi solunum sıkıntısı vardı. Çekilen tomografisi Kovid-19 hastalığıyla uyumluydu. Tedbir amaçlı hastamızı yoğun bakıma aldık. Yaklaşık 10 gün süreyle antibiyotik ve rutin tedavilerimizi verdik. Sonrasında solunum sıkıntısı gerileyen ve oksijen ihtiyacı azalan hastamızı servise aldık. Serviste de yaklaşık 10 günlük gözetimin ardından hastamız toparladı, tedavisi tamamlandı. Bundan sonra da evinde gözetim süreci devam edecek. Başarılı bir tedaviden dolayı da çok mutluyuz."

Turhan, vatandaşlara, "Kovid-19'dan korkmamalarını ama önlemlerinden asla vazgeçmemelerini öneriyorum. Sevdiklerimizin kıymetini bilelim, mesafeyi koruyalım, hijyene son derece dikkat edelim." çağrısında bulundu.

Kovid-19'u yenen astım hastası: 'Hayat yaşamaya değer'

Kaynak: AA

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