Kovid-19 tedbirleri denetimi Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetim ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetim ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Pertek, Elazığ-Malatya kara yolu ve tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı. Kaynak: AA