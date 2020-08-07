Kovid-19 tedbirleri denetimi
Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetim ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
07.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:14
Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetim ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Pertek, Elazığ-Malatya kara yolu ve tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.
Kaynak: AA