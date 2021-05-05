Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 155 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 249 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 948 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 155 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 249 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 948 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 280 bine, Hindistan'da 21 milyon 64 bine, Brezilya'da 14 milyon 860 bine ve Fransa'da 5 milyon 706 bine ulaştı.

Salgına karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az 1 doz Kovid-19 aşısı olmasını, 160 milyon kişinin de bu tarihe kadar tamamen aşılanmasını hedeflendiklerini açıkladı.

Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 780 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, salgında solunum cihazı eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlerin "soykırımdan farkız" olduğunu belirtti.

İngiliz hükümetinin, Kovid-19'un varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlin ek finansman sağlayacağı belirtildi.

İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun (CTS) tavsiyesi doğrultusunda, ülkede halihazırda kullanılan mRNA aşıları; Pfizer/Biontech ile Moderna'nın birinci ve ikinci dozu arasındaki aralığın 6 haftaya çıkarılacağı belirtildi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, salgın önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.

Almanya'da, salgına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkisiyle Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 49,9 puana gerilediği açıklandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan herhangi birinin en az bir dozunu yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlarına maddi destekte bulunacaklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" varyantı olarak bilinen Hindistan varyantı İran'da da görüldü.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın Kovid-19 aşısı için acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Güney Afrika, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'dan ziyaretçiler için 21 günlük zorunlu karantina uygulayacağını duyurdu.

Endonezya'da bir ilaç firmasının çalışanları, kullanılmış Kovid-19 test çubuklarını yıkadıktan sonra yeniden sattıkları iddiasıyla tutuklandı. Polis bunun geçen aralık ayından bu yana Kuzey Sumatra'nın Medan kentinde Kualanamu Havaalanı'nda yapıldığının sanıldığını açıkladı.

Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Avustralya'nın salgın tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağından etkilenen bir Avustralyalı, ülkesine dönemediği gerekçesiyle dava açtı.

Dünyada nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı Seyşeller, vakalardaki artışı önlemek için yeniden sıkı tedbirlere döndü.

Kenya'da, Hindistan'daki yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği açıklandı.

Mısır'da salgın nedeniyle devam eden kısıtlamaların genişletilmesi kararı alındı. Bu kapsamda iş yeri, kafe, alışveriş merkezi, sinema ve tiyatro gibi mekanların akşamları en geç saat 21.00'de kapatılması kararlaştırıldı.

Japonya'nın Osaka kentinde düşmeyen vaka sayıları nedeniyle yürürlükte bulunan olağanüstü halin (OHAL) uzatılması için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Tanzanya'da hükümet, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ramazan Bayramı için salgınla mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin