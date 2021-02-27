Kovid-19 salgınına karşı önlem alınan kütüphane dezenfekte kitap hizmetiyle ilgi görüyor

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince yaptırılan ve yakın zamanda 20 bin kitapla hizmete başlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ödünç verilen ve günlük okunan kitaplar, sterilizasyon cihazında dezenfekte ediliyor.

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince yaptırılan ve yakın zamanda 20 bin kitapla hizmete başlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ödünç verilen ve günlük okunan kitaplar, sterilizasyon cihazında dezenfekte ediliyor.

Yıldırım ilçesinde bin 250 metrekarelik alanda kurulan 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları ile kafeteryasıyla kitapseverlerin ilgisini çekiyor.

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere çay, kahve ve çorba ikramı ile sınırsız internet hizmetinin sunulduğu kütüphanede, araştırma yapmak isteyenler buradaki bilgisayarlardan yararlanabiliyor.

Kentte 1 Şubat'ta hizmete giren, açık raf sisteminin kullanıldığı kütüphanede okuyucular, katalog taraması yaptıktan sonra makineden aldıkları fişte yazan bilgiye göre istedikleri kitabın bulunduğu rafa yönelerek esere ulaşıyor. Okuyucular, ücretsiz üye olduktan sonra 15 gün süreliğine 3 kitap ödünç alabiliyor.

Koronavirüs tedbirlerin de uygulandığı kütüphanedeki dezenfekte kitap hizmetiyle, salgının temas yoluyla yayılımının önüne geçilmesi, vatandaşların tedirginlik duymadan eserlerden faydalanması hedefleniyor. Binanın düzenli dezenfeksiyonu da belediye ekiplerince yapılıyor.

Kovid-19 nedeniyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında faydalanılabilen kütüphanenin, salgın sonrasında 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphaneye ulaşımın çok kolay olduğunu, kentin her yerinden rahatça gelinebileceğini söyledi.

Kütüphanenin Bursa'ya değer kattığını belirten Yılmaz, "Seçim sürecinde mahalle gezileri yaparken bilhassa gençlerin bu tür mekanlara ihtiyaç duyduğunu onlardan öğrendik. Biz de yapacağımız ilk projelerden birinin kütüphane olması gerektiği kanaatine vardık ve bu çalışmaya başladık." diye konuştu.

Yılmaz, kütüphanenin çok nezih bir mekan olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler erken saatlerde geliyor. Burada çay ve çorbalarını içiyor. Ders çalışmak isteyenler, numara alarak, belirtilen masada ders çalışmaya başlıyor. Kitap okumak, araştırma yapmak isteyenler, istediği kitabı kiosk cihazından aratıp seçerek, yerinden alıp okuyor ve ardından masasında bırakıyor. Burada ultraviyole cihazımız var. Çalışanlar, okunmuş bütün kitapları dezenfekte ederek, yerlerine bırakıyor. Şu anda 20 bin kitabımız mevcut ama biz kapasiteyi 50 bine çıkaracağız inşallah. Dijital kütüphane arşiviyle 100 bin kitap kapasitesi hedefliyoruz."

Kütüphaneye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Kütüphane açılalı 25 gün oldu ve 7 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu." dedi.

"Çalışma ortamı mükemmel"

Kütüphaneden yararlanan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Candan da kız kardeşiyle bir haftadır düzenli olarak buraya geldiklerini belirtti.

Candan, "Burada ders çalışıyorum, kitap okuyorum, çözmem gereken testlerimi tamamlıyorum. Kız kardeşimin testlerine yardım ediyorum ve konu anlatımı dinliyorum. Yani kütüphane epey işime yarıyor. Ulaşımı çok rahat. İkramları çok güzel. Çalışma ortamı mükemmel ve sessiz. Çalışmalarıma adapte ve konsantre olabiliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz