Kovid-19 nedeniyle uçurulamayan balonlar resimlerde gökyüzüyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 nedeniyle uçurulamayan balonlar resimlerde gökyüzüyle buluştu

Tüm dünyada Primer İmmün Yetmezlik Haftası'nda hasta ve hekimler tarafından gökyüzü ile buluşturulan ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçurulamayan renkli balonlar, hastaların hayal gücünün yansıması olan resimlerde hayat buldu.

Kovid-19 nedeniyle uçurulamayan balonlar resimlerde gökyüzüyle buluştu
28.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:10

Tüm dünyada Primer İmmün Yetmezlik Haftası'nda hasta ve hekimler tarafından gökyüzü ile buluşturulan ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçurulamayan renkli balonlar, hastaların hayal gücünün yansıması olan resimlerde hayat buldu.

Yaklaşık 400 farklı çeşidi bulunan ve "kalıtımsal bağışıklık sistemi yetersizliği" olarak tanımlanan primer immün yetmezliği, bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklar nedeniyle sık veya ağır enfeksiyon geçirme ile sık ya da uzun süreli hastanede kalmaya sebep oluyor.

Avrupa ve Amerika kıtasında nadir hastalıklardan kabul edilen sorunun Türkiye'deki görülme sıklığının akraba evlilikleri nedeniyle çok daha fazla olduğu biliniyor.

Hastaların erken tanı alınması ve etkin tedaviye ulaşması hastalıkla mücadeleyi kolaylaştıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda tüm dünyada hastalığa karşı toplumların farkındalığını artırmak amacıyla 22-29 Nisan tarihleri, çeşitli etkinliklerle Primer İmmün Yetmezlik Haftası olarak kutlanıyor.

Kağıda çizilen balonlar hayallerde gökyüzü ile buluştu

Hafta kapsamında uzmanlar ve hastaların katılımıyla panel ve çalıştay gibi birçok etkinlik düzenlenirken, bunların arasında belki de dikkatleri en çok, her biri erken tanı ve etkin tedaviye ulaşabilen hastaları temsil eden renkli balonların gökyüzü ile buluşturulması çekiyor.

Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'nin de etkin ve kararlılıkla mücadelesine devam ettiği Kovid-19 nedeniyle balonlar uçurulamadı.

Bu nedenle İmmün Yetmezlik Hasta Derneği (İMYED) Yönetim Kurulu ve Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı adına Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, Prof. Dr. Safa Barış, Prof. Dr. Ahmet Özen, MÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MÜ Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Jeffrey Model Primer İmmün Yetmezlik Merkezi, İstanbul MÜ İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, MÜ Işıl Barlan Translasyonel Tıp Merkezi ile İMYED Yönetim Kurulu'nun katkılarıyla sanal bir etkinlik düzenlendi.

Kovid-19 engeline takılarak bu yıl gökyüzüne bırakılamayan balonlar, aslında çoğu çocuk yaşta olan hastanın hayal gücünden kağıda yansıyarak gökyüzü ile buluştu.

Hastaların kağıda resmettikleri rengarenk balonlar, Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyelerince hazırlanan videoda yerini aldı.

Bu sayede renkli binlerce balon, hayatın evlere sığdığı izolasyon sürecinde de gökyüzü ile buluşmuş oldu.

Hastalık çocukluk çağında başlayabileceği gibi erişkinlerde de görülebilir

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, her yıl hastalığa dikkati çekmek için uçurulan renkli balonların bu yıl Kovid-19 nedeniyle gökyüzü ile buluşturulamadığını, bu nedenle de böyle bir etkinlikle farkındalığa katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Aydıner, "Bu yıl dünyayı saran Kovid-19 virüsünden dolayı balonlar sanal resimlerle farkındalığa katkı sağlayacak. Her yaş grubunda olan hastaların çizdiği bu anlamlı resimler, farkındalığa sanal ortamda bile olsa büyük anlam katıyor." dedi.

Hastalığa ilişkin şikayetlerin çocukluk çağında başlayabileceği gibi erişkinlerde de bu hastalıkların görülebildiğini aktaran Aydıner, şunları kaydetti:

"Şüphe duyulduğunda detaylı öykü, fizik muayene ve ileri tetkikler için çocuk ya da erişkin immünoloji ve alerji uzmanlarına başvurmak gerekiyor. Tedavi uzmanların uygun gördüğü koruyucu antibiyotikler, eksik olan immünglobulinlerin yerine konması, özel ilaçlarla hedeflenmiş tedaviler, bazı hastalar için kemik iliği nakli ya da gen tedavisi olarak sıralanabilir. İMYED uluslararası bir kuruluş olan IPOPI'nin şubesi olarak hastalar ve yakınları için ülkemizde sosyal destek sağlamaktadır. Kovid-19 pandemisinde hastalarımız alışkanlık edinmiş oldukları genel hijyen kurallarına ek olarak evde izolasyon, evdeki bireylerden dışarıya çıkmak zorunda olanlar varsa onlarla ev içinde maske ile kısa süreli görüşmeler, ihtiyaç halinde hekimleri ile iletişime geçerek yine maske kullanarak hastaneye başvurmalarını öneriyoruz.

Primer İmmün Yetmezlik Haftası, ülkemizde her yıl hastalar, aileler, hekimler, hemşireler ve gönüllüler tarafından balon uçurma şenliği ile kutlanmaktadır. Bu sene ise kutlama videomuza 'http://www.imyed.org' adresinden ulaşılmaktadır. Primer immün yetmezlik ailemizin üyeleri tarafından çizilen ve renklendirilen balonlar her sene olduğu gibi tanı ve tedavi imkanına ulaşan her bir hastayı temsil etmektedir. Sağlıkla kalalım, evde kalalım."

Kovid-19 nedeniyle uçurulamayan balonlar resimlerde gökyüzüyle buluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kovid-19 nedeniyle uçurulamayan balonlar resimlerde gökyüzüyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 15:15:11. #1.14#
title