"Kovid-19 kahramanları" bayramı buruk geçiriyor Bursa'da, kararlılıkla sürdürülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca can kurtarmak için çalışan sağlık personeli, Ramazan Bayramı'nı ailelerden uzak telefonla görüşerek geçirdi.

Bursa'da, kararlılıkla sürdürülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca can kurtarmak için çalışan sağlık personeli, Ramazan Bayramı'nı ailelerden uzak telefonla görüşerek geçirdi.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları ile internet tabanlı bazı programlar aracılığıyla özlem duydukları çocuklarını, anne babalarını ve yakınlarını arayarak görüntülü ve sesli konuşuyor.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Pandemi Servisi'nde görevli sağlık çalışanları da bayramın ilk gününde aileleriyle uzaktan görüşme yaptı.

Hemşire Merve Batur (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır ailesiyle yüz yüze görüşmediğini söyledi.

Onların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu belirten Batur, bu sürecin geçmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Batur, şöyle devam etti:

"Ailemi çok özledim. Çok buruk bir bayram oldu benim için. İlk defa bir bayramı ailemden ayrı geçiriyorum. Hep nöbetlere kalıyorduk ama en azından bitince evimize gidiyorduk. Bu süreçte onların sağlığı için gidemiyoruz. Beni en çok üzen şey kızım, 'Ne zaman döneceksin annem?' diye bana sorduğunda 'Virüs bitince annem.' dediğimde yüzüme bakıp gözlerini dolmasını izlemek. En acı veren şey oldu. Bugünleri de atlatacağız. Sevdiklerimize kavuşacağız."

Merve Batur'un eşi Özgür Batur da telefonla yaptığı canlı görüşmede, bayramı eşinden uzak buruk bir şekilde geçirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte ülkenin onlara daha çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Batur, "Biz sağlık çalışanı eşi olarak onunla gurur duyuyorum. Her zaman onun arkasındayız kızımla. Onu çok seviyoruz." diye konuştu.

"İçimiz buruk, bayram yaşayamıyoruz"

Annesi ve çocuğuyla telefonda sesli görüşme yapan yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Baykal ise zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Bu süreçte yakınlarına virüs bulaştırmamak için evden uzakta kaldıklarını anlatan Baykal, şöyle konuştu:

"Ramazan sürecinde de tek başımıza iftar yaptık. Ailemizden uzak kaldık. Hepimiz için ağır bir süreç. İçimiz buruk, bayram yaşayamıyoruz. Telefonda seslerini duyabildim. Ben 2,5 yaşında bir çocuğum var. El öpmesini öğretmiştim. Bu bayram elimi öpecekti ama olmadı. İnşallah önümüzde güzel bayramlar var onları yaşayacağız." dedi.

Kaynak: AA