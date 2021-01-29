KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz"

29.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:17
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastane ve evde gördüğü tedavinin ardından yenerek görevinin başına dönen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastane ve evde gördüğü tedavinin ardından yenerek görevinin başına dönen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan İlhan, hastalığın ciddiye alınmasını gerektiğini belirterek, "Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz."dedi.

İlhan, halsizlik, öksürük, yüksek ateş, eklem ağırları şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan İlhan'ın tedavisi 3 haftalık hastane sürecinin ardından evde devam etti.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve görevinin başına dönen İlhan, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İlhan, AA muhabirine, hastalığa yakalananların çektiği sıkıntılara yakından şahit olduğu zorlu süreci, kendisinin de yaşadığını söyledi.

Doktor da olsa testin pozitif çıkmasının binlerce kişinin ölümüne yol açan bir hastalığa karşı kendisini de tedirgin ettiğini belirten İlhan, tedavisini hastanede sürdürmeye karar verdiğini dile getirdi.

Nefes almanın değerini anladı

İlhan, test sonucunun ardından ilk 4-5 günü rahat geçirdiğini, hastalığı hafif semptomlarla atlatacağını düşündüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"Ancak ilerleyen günlerde çok zor günler geçirdim. Ateşim çok yükseldi. Her gün 'Acaba sabah olacak mı?' diye düşünüyordum. Tedavilere rağmen ateşim 40 dereceye kadar yükseldi. Ertesi gün akciğer tutulumunun olduğu belirlendi, ek tedaviler başladı. Çok ciddi nefes darlığım olmaya başladı. İnsanın normal nefes alıp vermesinin bu kadar değerli olduğunu ilk defa o gün anladım. Doktor arkadaşlarım yoğun bakımda yatak ayrıldığını söyleyince endişeye kapıldım. Aileme, eşime ve çocuklarıma bunu söyleyemedim. Yürütülen uzun süreli tedaviyle şikayetlerim azalmaya başladı. "

Hastanede yatarken henüz bir yaşına girecek oğlunun doğum gününü evde yanında kutlayamadığına anlatan İlhan, o gün en büyük çaresizliklerden birini yaşadığını ifade etti.

"Geçmeyen saatler beni hep endişelendirdi"

Hastanedeki tedavisinin ardından da nefes darlığı şikayetlerinin sürdüğünü vurgulayan İlhan, şöyle devam etti:

"Çok çabuk yoruluyorum. Herkesin tedbirlere uyması gerekiyor. Kişisel tedbirler üst düzeyde tutulmalı. Hastalığın şakası yok. Hayatını kaybeden insanları gördüğünüzde üzülüyorsunuz. İnsan endişeleniyor, kaygılandırıyor. Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz. Bu dönemde ölüm haberleri geldikçe endişe gittikçe artıyor. İnsan bu konuda duygusal bir ruh haline bürünüyor. 'Acaba buradan dışarı çıkabilecek miyim?', 'Dışarıda dolaşabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Hep dua ettim. Bu zor süreci atlatmam benim için kolay olmadı. Geçmeyen saatler beni hep endişelendirdi. Hastalığımın ikinci ayından sonra saç dökülmelerim görüldü. Kulaklarda uğultu ve çınlama şikayetlerim oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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