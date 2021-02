KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu"

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hizmetli Ayşe Yıldırım ve Göçmen Sağlığı Merkezinde sorumlu hekim Ali İhsan Güven, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Yıldırım, AA muhabirine, şiddetli öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yakalandığı Kovid-19'u, astım ve diyabet rahatsızlığı yüzünden çok zor geçirdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doktor akciğerlerimde virüsü gördüğünü söyledi. İlacımı alıp eve gittim. 15 gün evde tedavi gördüm. Halsizlik, yorgunluk gibi sorunlar yaşadım, psikolojim bozuldu. Eşime ve oğluma bulaştırdım, vicdan azabı çektim, çok kötü şeyler yaşadım. Yaklaşık bir ay hiç kalkmamak şartıyla yattım. 1 ay sonra işe geldim, burada nefesim kesilmiş bayılmışım. Ambulans geldi hastaneye gittik, doktor akciğerimde sağ tarafta biraz tıkanıklık gördü ve dikkat etmem gerektiğini söyledi. Diyabet hastası olduğum için kolay kolay Kovid-19'un atlatılmadığını söylediler. Atlatılsa dahi etkileri devam ediyor. Astım hastasıydım ama bu kadar şiddetli bir nefes darlığı çekmiyordum. O kadar şiddetli nefes darlığı çektim ki hani her an ölüyorsun gibi geliyordu. Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu. Rabbim düşmanıma bile böyle bir kötülük tattırmasın."

Yıldırım, bir ay boyunca mücadele ettiği hastalığı aile bireylerine de bulaştırmanın vicdan azabını yaşadığını ifade ederek, herkesin maske ve mesafe kuralı ile hijyene önem vermesi gerektiğini vurguladı.

"Sürekli başkasına bulaştırmış olma endişesi yaşadık"

Göçmen Sağlığı Merkezinde sorumlu hekim Ali İhsan Güven de hastalığın çok yıpratıcı olduğunu dile getirdi.

Evde izolasyonda kaldığı 10 gün boyunca öksürük nedeniyle çok zorlandığını, nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Güven, en büyük sıkıntının ise hastalığın yaşattığı sosyal-psikolojik problemler olduğunu söyledi.

Güven, sürekli başkasına bulaştırmış olabileceği endişesini yaşadığını belirterek, "Baş edemediğimiz esas problem buydu aslında çünkü 'Bize bulaştıysa acaba bizden sonra kaç kişiye bulaşmış?' düşüncesi... Annem kalp hastası, ona bulaşıp bulaşmadığı konusunda çok ciddi psikolojik problemler yaşadım ve bu beni en çok çökerten etken oldu. Bu hastalık, tehlikesinin nefesimiz kadar yakın olduğunu gözümüzle gösterdi. Ailemiz, sevdiklerimiz ve kendimiz için bu konuda tedbiri asla elden bırakmayacağız, aksi takdirde bir başkasının yaşamına sebep olmak bizi ömür boyu bir vicdan mahpushanesine atacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz