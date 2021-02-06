Son dakika haber | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz"

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir sürecin ardından yenen 3 çocuk annesi sınıf öğretmeni Simiber Çakmak, yaşadıklarını anlattı.

Aile hekimi eşi Ali Çakmak'ın baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkınca 52 yaşındaki Çakmak da test yaptırdı.

İlk test sonucu negatif olan Çakmak'ın bir süre sonra koku ve tat hissi kaybı yaşaması üzerine tekrar yaptırdığı test ise pozitif çıktı.

Evde tedavilerine başlanan çiftten Ali Çakmak iyileşti ancak Simiber Çakmak, 10 gün sonra sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Evde bulunduğu süre içinde sağlığı elverdiğince çevrim içi derslerini de sürdüren Çakmak, öğrencilerinden büyük destek aldı.

Hastanede uzun süre ateşi düşürülemeyen 24 yıllık öğretmen, ciğerlerinde virüsün büyük oranda tutulum yapması nedeniyle nefes darlığı da yaşadı.

Çakmak, hastanedeki zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Öğrencilerim güç verdi"

Simiber Çakmak, AA muhabirine, hayatı boyunca unutamayacağı çok zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Hastanede nefes alamadığı dönemde adeta ölümle burun buruna geldiğini belirten Çakmak, öğrencilerinin moral ve destek vermek için hazırladıkları videonun kendisini mutlu ettiğini ve güç verdiğini dile getirdi.

Çakmak, eşi ve kızının doktor olduğunu, bu nedenle tedbirlere daha çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Evden çıkmamaya çalıştık. Kurallara uyduk. O kadar kendimizi koruduğumuz halde hastalığa yakalandık. İnsanlar biraz daha duyarlı olsa belki de bu süreç buraya kadar gelmeyecekti." dedi.

Tüm dünyayı saran bir salgınla mücadele edildiğine, herkesin konunun ciddiyetinin farkında olması gerektiğine işaret eden Çakmak, şöyle devam etti:

"Hastanede 10 gün boyunca ateşim 40.6 idi. Titriyorsunuz, her türlü ilacı kullanıyorsunuz... Bir hafta içinde 4 kilo verdim, perişan oldum. O anlarda çocuklarımla daha çok zaman geçirebilirdim dedim. Bir nefes daha alabilmek için o kadar çok mücadele ediyorsunuz ki... Kalkamıyorsunuz, dönemiyorsunuz, artık tırnaklarınız morarıyor. Eşim sürekli kalp atışlarımı, nabzımı, nefesimi kontrol etti. Artık ne kadar daha nefes alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Belki son nefesiniz. Eşim çırpınıyor ama hiçbir şey yapamıyor. Çocuklar evde perişan. Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz."

Çakmak, yoğun bakım yattığı sırada tedavi gören 8 kişiden kendisi de dahil 4 kişinin sağlığına kavuştuğunu, diğer 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktararak, herkesin rehavete kapılmadan kurallara uymasını istedi.

Ali Çakmak da hastalık nedeniyle büyük çaresizlik duygusu yaşadıklarının altını çizerek, "Eşim, 'Artık çocuklarımla helalleşsem mi?' demeye başlayınca, ben bir yandan korkuyorum ama bir yanda da ona hissettirmemeye çalışıyorum. Çok şükür, sonunda şifa ile sonuçlandı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü