Kovid-19 aşısının henüz ulaşmadığı Kuzey Makedonya'da halk, ihtiyacından fazla aşı alanlara tepkili

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya'da halk, bazı Batılı ülkelerin ihtiyaçlarından çok daha fazla tedarik etmesine tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya'da halk, bazı Batılı ülkelerin ihtiyaçlarından çok daha fazla tedarik etmesine tepki gösterdi.

Ülkedeki aşılama programının 15 Şubat'ta başlatılması planlanırken, yaşanan gecikme salgının yayılmasını engelleme noktasında halkın endişelenmesine de neden oldu.

Başkent Üsküp'te yaşayan Dario Stojanovski, ülkesindeki herkesin aşılanması gerektiğini belirterek, küresel bir sorun olan Kovid-19 salgınının tamamen ortadan kalkmasında aşının önemli bir faktör olduğuna inandığı söyledi.

Bazı Batı Avrupa ülkelerinin gereğinden fazla aşı aldığına dikkati çeken Stojanovski, "Bu açgözlülüktür, aşırıya kaçmaktır. Açıkçası o kadar aşıyı ne yapacaklarını bilemiyorum. Belki başka ülkelere de bağışlayacaklardır. Yine de bazı ülkelerin tek bir aşısı bile yokken, bazılarının gereğinden fazla aşı tedarik etmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Zivko Dunoski adındaki emekli bir başka Üsküplü ise herkesin aşılanmasıyla salgının ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Televizyonda aşıların sipariş edildiğini, ancak geç kalacaklarını duyduk. Bakanımız da aşılamanın 15 Şubat'ta başlayacağını söyledi. Umarım öyle olur." dedi.

Dejan adında başka bir vatandaş ise Kovid-19'u atlatmışların en son aşılanması gerektiğini savunarak, virüsün hala bulaşmadığı kişilerin ise öncelikli kategoriler arasında yer almasını istediğini söyledi.

Aşı dağılımı konusundaki eşitsizliği de eleştiren Dejan, "Bu özel firmalar, en çok parayı kim verirse aşıları ona satıyorlar. Etik bir davranış değil ama bu kimin umurunda ki." şeklinde konuştu.

Kalkandelen şehrinde yaşayan Blerim İdrizi de aşılama çalışmalarından umutlu olduğunu, ancak olumlu sonuçları görebilmek için biraz beklemek gerekeceğini ifade etti.

Pfizer/BioNTech aşılarının ilk dozları ülkeye şubatta ulaşacak

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından 800 bin doz tedarik edeceğini ve aşının ilk dozlarının ülkeye şubatta ulaşacağını söyledi.

Filipçe, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Aşılama Ekibi tarafından hazırlanarak 26 Ocak'ta hükümet tarafından onaylanan aşılama planına göre, ilk önce sağlık çalışanlarının, ardından 70 yaş üzeri vatandaşların aşılanacağını ifade etti.

Kuzey Makedonya hükümeti, 27 Ocak'ta ise Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında nüfusun yüzde 20'si için yeterli olabilecek 833 bin doz aşının yanı sıra 200 bin doz ek aşının tedarik işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

2 milyon nüfuslu ülkede salgının başından beri 93 binin üzerinde insana Kovid-19 bulaşırken, 2 bin 900 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede halen 7 bin 500'ün üzerinde aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Admir Fazlagikj