Kova Erkeği Özellikleri: Kova Burcu Erkeği Özellikleri ve Aşk İlişkisi

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Zodyakın on birinci burcu olan sabit havaKova, yıldızların altında en belirgin ve benzersiz erkeklerin bazılarını yaratır. Kova burcu adamları da başka hiçbir şeye benzemeyen kendi gerçekliğe bakış açısına sahip oldukları için eksantrik ve düpedüz tuhaftır.

KOVA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Kova bir hava burcudur, yani entelektüel, düşünceli, karizmatik ve uzman bir iletişimci. O aynı zamanda platonik ilişkiler ve eksantriklikle en çok ilişkilendirilen işarettir, bu yüzden tuhaf en iyi arkadaşınızla çıkmak gibi bir şey! Unutulmaz bir erkekle birlikte olmak istiyorsanız, kendinize bir Kova bulun!

Kova Burcunun Olumlu Özellikleri:

Dışa dönük

Açık görüşlü

Esprili

Yaratıcı

Orijinal

Otonom

Özgür düşünür

Büyücüler

Kova Burcunun Olumsuz Özellikleri:

Duygusuz

Uzak

Alaycı

Kibirli

Asi

Sosyal açıdan garip

Kova Burcu Sembolü Kökeni

Kova sembolünü gördüğünüzde, burç neredeyse her zaman suyu temsil eden temel bir sembol olan "Glif" ile temsil edilir. Yunan mitolojisi (MÖ 550 civarı), sembolün kendisinin, Helenistik Truva'nın en güzeli olduğu bildirilen yakışıklı bir genç prens olan Ganymede'nin hikayesine dayandığını öne sürüyor.

Ganymede, Olimpos Dağı'nın ve diğer tüm Yunan Tanrılarının Kralı olan Zeus'un hizmetçisiydi. Efsaneye göre, o "Kadeh Taşıyıcı" ydı ve güçlü Tanrı istediği zaman Zeus'a su ve şarap getirmekle görevlendirilmişti.

Ve böylece bir gün, efsaneye göre, Ganymede Zeus'un kölesi olmaktan bıktı ve tüm ambroziyi (şarap, su vb.) Mt. Olympus dünyaya. Sıvı düştüğünde, büyük su baskınlarına neden oldu. Eskiler, bugün bazı nehirlere ve göllere sahip olmamızın sebebinin bu olduğuna inanıyor.

Zeus başlangıçta Ganymede'yi cezalandırmak istedi ama bunun yerine onu ölümsüz yaparak ona merhamet göstermeye karar verdi. Bugün, Kova burcunu gece gökyüzünde, Balık burcu ve Cetus takımyıldızının arasına yerleştirilmiş olarak görüyoruz.

Kova Burcu Erkeği Aşk Hayatı

Kova burcu erkekler, aşk ve sırlarla dolu kadınlara karşı ilgilidirler. Heyecan arayan özelliklerinden dolayı, aradıkları kadının sırlarının olmasını isterler. Kendilerinde merak uyandırmayan kadınlarla ilişkileri olsa bile, bir süre sonra vazgeçme eğilimine girebilirler.

Kova Burcu Erkeği Cinsel Hayatı ve Cinsellik

Kova burcu erkekleri, cinsel yaşamlarında sıra dışı deneyimlere her zaman açıktır. Sadece duygularıyla hareket etmeyen, mesafe koymada başarılı kadınlarla çok iyi anlaşırlar. Duygularıyla değil, mantıklarıyla cinsel yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar.

Kova Burcu Erkeği İş Hayatı

Kova burcu erkeği, mantığıyla hareket etmeyi sevdiğinden, iş hayatında başarılı olur. Onu diğer burç erkeklerden ayıran özelliği, iş hayatına verdiği önemdir. Aile ve iş hayatı arasında ikilem yaşamaz. Her ikisine ayrıca değer vermeyi bilir.

Kova Burcu Erkeği Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?

Kova burcu erkeğinin duygularını, aşkın ilk başlarında anlamak biraz güçtür. Zaman geçtikçe onu daha iyi anlamak mümkün olabilir. Kova burcu erkeği, hoşlandığı kadının onayını alarak davranmak ister. Birlikteliğiniz varsa bunun ismini koymaya çalışması, kova burcu erkeğinin tipik davranışıdır.

Kova Burcu Erkeği Nelerden Hoşlanır?

Kova burcu erkeği, kültürlü kadınlara ilgi duyar. Modern, çağdaş düşünceleri olan kişiler dikkatlerini çeker. Kendisine yapılan iyiliği unutmayan kova burcu erkeği, buna mutlaka iyi niyetle karşılık verir.

Kova Burcu Erkeği Kıskanç Mıdır?

Kova burcu erkeği, sevdiği kişiye karşı çok nadir sadakatsizlik yapar. Diğer anlamıyla sadıktır. Bu yüzden karşısındakinin kendisi gibi olduğunu düşünür. Kıskanç değildir. Kıskanırsa bile bunu fark etmek mümkün değildir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Geri Döner?

Kova burcu erkeğini geri döndürmek için yapılacak şey sessizliktir. Aynı ortamlarda bulunmaya çalışıp, sessiz kalmaya ve ona haklılığını mimiklerinize ifade etmeye çalışın. Kısa sürede kendisi doğru yolu bulacaktır.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Affeder ve Barışır?

Kova burcu erkeğini kırmışsanız, onu kısa süre yalnız bırakın. Ama ortak arkadaşlarınız varsa, mutlaka durumunu sorun. Çünkü kova burcu erkeği, sizin ayrılıkta ne hissettiğinizi merak eder ve muhtemelen ortak arkadaşınıza, sizin onu sorup sormadığınızı soracaktır. Kısa süre yalnız bıraktıktan sonra, yanına gidip özür dileyin. Yapmacık olmadığınız takdirde sizi affedip, barışacaktır.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Giyinir?

Kova burcu erkeği genellikle resmi kıyafetler giymeyi sever. Karşısındakini etkilemek için değil kendisini mutlu etmek için giyinmeye önem verir. Modayı takip eder.

Kova Burcu Erkeği Nasıl İkna Edilir?

Kova burcu erkeğinin bazı kalıpları vardır. O kalıplar yıkılmadığı sürece onu ikna etmek kolay olmayacaktır. Onu ikna etmek istiyorsanız, sakin ve hayal kuran birisi olduğunu anlatmaya çalışmalısınız.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Sever?

Kova burcu erkeği, sessiz ve sakin kadınları sever. İçsel dünyasında, hayal kurmayı seven kadınlara ilgi duydukları söylenebilir. Kendisine karşı dürüst davranan kişileri sevdikleri söylenebilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Aşık Olur?

Kova burcu erkeğinin aşık olması nadir görülür. Onlar genellikle hoşlandıkları kadınlarla birlikte olup, zaman içerisinde aşık olmayı tercih ederler. Ama kendileri gibi hayalperest kadınları gördükleri anda, elleri ve ayakları tutmamaya başlayabilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Kova burcu erkeği kendisini kıskanmayan, aklı başında, hayal kurmayı seven ve yeniliklere açık kadınları sever. Modern, bilgili kadınlar onları etkileyebilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Hediyelerden Hoşlanır?

Kova burcu erkeği iş hayatına önem veren yapıdadır. Dolayısıyla iş hayatıyla ilgili hediyelerden hoşlanabilir. Kravat veya gömlek, isminin yazılı olduğu kulplu bardak hoşuna gidebilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Affeder?

Kova burcu erkeğinin affetmesini istiyorsanız, onu sıkıştırmayın. Zamanla neye karar vereceğini, nasıl davranacağını çözer ve size geri dönebilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Pişman Olur?

Kova burcu erkeği, sakin bir duruma geldiğinde, sinirliyken söyledikleri her şeyin farkına varır. Kırdığı kim varsa, bundan dolayı pişmanlık duyar. Özür dilemeyi bilir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Mutlu Olur?

Kova burcu erkeğinin mutlu olma sırrı, yenilik ve hayallerdir. Daha çok hayal kurduğu yepyeni maceralar onu mutlu eder. Sevdiği kişinin ona hediye alması, mutlu olmasının nedenlerinden birisidir.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Aşık ve Elde Edilir?

Kova burcu erkekleri, naziktir ve onlardan sert tipli erkeklerin çıktığı nadir görülür. Onunla dert ortağı olmak yerine, yoldaşı olursanız etkileyebilirsiniz. O, daha çok birlikte bir şeylerin üstesinden gelebileceğinizi düşünür. Sizi zor zamanının dostu olarak görebilirse, aşık olması işten bile değil.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Bir Sevgilidir?

Kova burcu erkeği, koruyan kollayan bir sevgili tipi değildir. Sevgilisi için her şeyi göze alabilir ama onun kahraman olması beklenemez. Sorunları olursa size danışmak ister. Sizin de ona danışmanızı bekler.

Kova Burcu Erkeği Nasıl Bir Babadır?

Ailesini korumacı yapısı olan kova burcu erkeği, çocuklarına düşkündür. Çocuklarının kendisi gibi değil, istedikleri gibi büyümeleri için ortam sağlamaya çalışır.

Kova Burcu Erkeği Hangi Rengi Sever?

Gece mavisi, koyu yeşil ve deniz mavisi, kova burcu erkeğinin en fazla ilgi duyduğu renklerdir. Kova burcu erkeği erkeği, sevdiği renkleri genellikle gizli tutmaya çalışır. Favori renklerini hayatında kullandığı pek az görülen bir durumdur.

Kova Burcu Erkeği Hangi Yemeği Sever?

Kova burcu erkeği geleneksel lezzetlerden daha çok yeni çıkan yemeklere ilgi duyarlar. Onlar lahmacun veya pide yerine pizzaya daha fazla ilgi duyarlar. Kuru fasulyeden çok, farklı çeşitlerde yapılan makarnaları severler. Onların gönlünü, yepyeni lezzetlerle alabilir, kendinize sadece bu yenilikçi ruhunuzla bile aşık edebilirsiniz.