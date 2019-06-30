Kötü Finalleriyle Tarihe Adını Yazdırmış 5 Dizi (Spoiler)

Dizilerin güzel olduğu kadar kötü olduğu yanları da var. Dizinin bitmesi de bu kötü yanlardan biri; ancak bazen iyi bitmesi kötüdür çünkü bir daha izleyemezsiniz, bir de kötü bitmesi kötüdür çünkü o kadar severek izlediğiniz sezonlara yakışacak bir final olmamıştır. Biz de bu içeriğimizde sizlere adını kötü finalleriyle karalamış dizilerden bahsedeceğiz.

Yazımızda bol bol spoiler bulunacak.

Lost:

Lost, bütün sezonları boyunca izleyici televizyona kitlemeyi başarmıştı. Hatta televizyonun dışında internette birçok tartışmaya sebep olmuştu çünkü dizinin hayranları, dizinin içerisindeki gizemleri çözmeye çalışıyordu. Dizi devam ettikçe gizemler ve sırlar arttı ve insanlar için resmen bağımlılık haline gelmişti. Lost, 5 sezon boyunca inşa ettiği her şeyi 6. sezonda birçok hayrana göre bir peçete gibi buruşturup attı.

Dizinin final bölümünde yapımcılar, birçok soruyu cevapsız bırakarak, bütün kahramanlarımızın başından geçen hikâyenin bir hayal/rüya olduğunu ve aslında hepsinin uçak kazasında öldüğünü anlatmayı tercih ettiler. Dizinin hayranları bu kadar kaliteli bir dizinin böyle baştan savma bir final ile sonlandığını görünce hüsrana uğradılar.

How I Met Your Mother:

HIMYM, herkesin gönlünde taht kurmuş bir dizi. Bu yüzden de herkes finalinden nefret ediyor. Dizinin hayranları 9 sezon boyunca Ted ve Robin'in birbirleri için olmadığını, Barney ve Robin'in birlikte olması gerektiğini ve Mother'ın harika olduğunu anlatılıp, bir final bölümüyle mahvedildiğini savunuyor.

Final sezonu, Barney ve Robin'in düğünü olduğu hafta sonunda geçtiği için yeterince kötüydü. Bunu düzeltmek için bir şansları vardı; Mother rolü için öyle birini seçeceklerdi ki, Ted'in geri kalan hayatı boyunca mutlu mesut yaşadığını görmek hayranları mutlu edecekti.

Ancak bunun yerine Mother karakterini 1-2 dakikalık kısa bir sahneyle ölü olduğunu söyleyip geçiştirdiler, Barney ve Robin'in ayrılıp Ted ve Robin'in birbirleri için yaratıldığını anladıklarını gösterdiler. Olayların böyle şekillenmesinin sebebi ise büyük ihtimalle Ted'in gelecekten çocuklarıyla olduğu sahneyi 2005 yılında gösterip, finalde de güzel bir twist olarak sunmak istediler. Ancak bu hayranların hoşuna gitmedi.

Dexter:

8 sezon boyunca Dexter'ın cinayet işlediğini gördük. Ancak dizinin sonunda bir seri katile mutlu son vermek ne kadar akıl kârı bilemeyiz. Dizinin başrolü Michael C. Hall, bir keresinde Dexter'ın kız kardeşi Debra'ya denizde bir cenaze töreni yaptığı son sahneleri okurken üzüldüğünü ve bir oduncu olduğunu söyledi.

Bu garip ve belirsiz son, dizinin takipçilerinin diziden istediği şey değildi. Temel olarak yazarlar, hayranların Dexter'ın suçlarından kurtulup kurtulmamasını isteyip istemediğini görmek için bir sonuç çıkarmaya çalışırken diziyi tamamen baltaladılar. İkisini de yapmamayı tercih ettiler ve hayranlar için birçok yönden tatmin edici bulunmadı.

Sons of Anarchy:

Sons of Anarchy, belki tarihin en iyi dizilerinden değildi ancak gerek müzikleri gerek oyunculukları olsun, yavaş yavaş yıpranan bir motorcu kardeşliğini çok iyi anlatıyordu. Dizinin son sezonunda, ana karakter Jax Teller, karısı Tara'nın ölümü için intikam almakla uğraştı ve motorcu kardeşliğini boşverdi.

Final, Jax'ın otobanda bir polis kovalamacasından kaçmak için ters akan trafiğe girip bir tır şoförü tarafından ezilene kadar gayet iyi gidiyordu. Ancak Jax'ı canlandıran Kurt Sutter'ın CGI hali o kadar yapmacıktı ki hayranlar, duygusallaşmak yerine sert eleştirilerde bulundu. Hayranların tek dileği ise yapımcıların final için biraz daha fazla uğraşmalarıydı.

Tabii ki Game of Thrones:

Listemizin son sırasında ise final sezonuyla IMDb'de ve tüm sosyal medyada bombardımana tutulmuş Game of Thrones bulunuyor. Onca sezon boyunca korku salan karakter Night King'ın Arya Stark tarafından öldürülmesi ve ardından gemiye atlayıp açık denizlere açılması, Jon Snow ile Daenerys'in aşkının ön planda tutulması ve ardından Snow'un Daenerys'i öldürmesi ve tahta Bran Stark'ın geçmesi hayranları hiç mutlu etmedi.

Zira sezonlar boyunca karakter gelişimlerine bakıldığı zaman, hiçbir karakterin son bulduğu nokta, geldiği nokta ile bağdaşmıyor. Yazarların yapmak istediği şey ise muhtemelen her karakter için büyük bir twist yapıp herkesi şaşırtmak idi. Ancak bunun yerine herkesi kızdırdılar zira dizinin IMDb puanı, tüm sezonlar arasında en düşük olanı.

Her ne kadar dizilerin finalleri hayranlar tarafından beğenilmese de, biz izleyicileri yaşattıkları onca enteresan, eğlenceli, hüzün dolu, sevgi dolu ve muhteşem anlar için teşekkür etmek gerekiyor. Sonuçta her şey IMDb puanından ibaret değil : )