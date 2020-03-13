Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar
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Muratpaşa, Antalya, Kültür Sanat

Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar

Antalya'da yaşlıevlerinde kalanlar, mahalle ve sokaklardan topladıkları atıklardan hazırladıkları kostümlerle podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

13.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:54
Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar

Antalya'da yaşlıevlerinde kalanlar, mahalle ve sokaklardan topladıkları atıklardan hazırladıkları kostümlerle podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı yaşlıevlerinde, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre teması kapsamında çalışma başlatıldı.

İki ay süren çalışmayla yaşadıkları binalardan, mahalle ve sokaklardan atık toplayan yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlıevi sakinleri, pet şişe ve kapaklarından elbise, çatal, kaşık ve pipetten çanta, yumurta ve çikolata kabuklarından süs eşyası, kırık dolap kapaklarından tablo, cam şişelerden biblo, gazete kağıdı, çuval ve hediye paketlerinden elbise, plastik fileden şapka yaptı.

El sanatları eğitmenlerinin gözetiminde atıkları sanat eserine dönüştüren bireyler, hazırladıkları kreasyonu podyumda sergileyecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde 20 Mart'ta "Yaşlılar Haftası" çerçevesinde düzenlenecek defilede 12 kadın ve 3 çocuk, atıklardan hazırlanan kıyafetleri podyumda giyecek. Çöplerden dönüştürülen kıyafetlerden etkilenen moda tasarımcısı Tanju Babacan da defilede yer alacak.

Podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor

Podyuma çıkacak olan 72 yaşında Suna Güler, yaşlıevlerinde aktivitelere katıldıklarını, yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.

Atıkların dönüştürülmesinin önemine işaret eden Güler, "Çöplerden atıklar toplayıp, onlardan kıyafetler yaptık. Defilede manken olacağım için çok heyecanlıyım. Podyumda, atıkların dönüştürülmesine dikkati çekeceğiz." diye konuştu.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

Podyuma 68 yaşında çıkacağını belirten Füsun Turan da her geçen gün doğanın daha çok kirletildiğini, bu konuda farkındalık yaratmak için anlamlı bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Nezihe Dedeoğlu (66) yaşlıevine geldikten sonra hayatının değiştiğini, sürekli aktivitelerde yer aldığını belirterek, "Çocukluk hayalimdi podyuma çıkmak." dedi.

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde el sanatları eğitmeni olarak çalışan Gürsel Manas ise sürdürülebilir bir çevre için temalarını "geri dönüşüm" olarak belirlediklerini, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Önce yaşlıevlerine ilanlar astıklarını anlatan Manas, "Yaşlılarımız iki ay boyunca topladıkları atıkları bize getirdiler. Atıklardan, uzun süren çalışmalar sonucunda 12 elbise, 3 çocuk için de kıyafet yaptık. Kıyafetleri hazırlamamıza amcalar bile yardım etti. Amacımız, 7'den 70'e geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak." ifadelerini kullandı.

Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar

Kaynak: AA

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Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar

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Manşet

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